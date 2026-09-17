Аутор:АТВ редакција
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На иницијативу предсједника Милорада Додика, уз подршку Владе Републике Српске, данас почиње додјела првих рјешења за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине, истакао је предсједник Републике Српске, Саво Минић.
"Ово је конкретна подршка нашим грађанима, а прије свега младим људима и породицама које рјешавају своје стамбено питање", истакао је Саво Минић.
Нагласио је да је циљ да млади овдје планирају будућност, стварају породице и граде свој дом.
"Република Српска им јесте и биће сигуран ослонац на том путу", поручио је Минић.
На иницијативу предсједника Милорада Додика, уз подршку Владе Републике Српске, данас почиње додјела првих рјешења за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине.— Саво Минић (@minic_savo) September 17, 2026
Ово је конкретна подршка нашим грађанима, а прије свега младим људима и породицама које рјешавају своје стамбено питање.…
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