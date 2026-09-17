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Минић: Данас почиње дод‌јела првих рјешења за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине

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17.09.2026 11:28

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

На иницијативу предсједника Милорада Додика, уз подршку Владе Републике Српске, данас почиње додјела првих рјешења за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине, истакао је предсједник Републике Српске, Саво Минић.

"Ово је конкретна подршка нашим грађанима, а прије свега младим људима и породицама које рјешавају своје стамбено питање", истакао је Саво Минић.

Нагласио је да је циљ да млади овдје планирају будућност, стварају породице и граде свој дом.

"Република Српска им јесте и биће сигуран ослонац на том путу", поручио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Поврат ПДВ-а за некретнину

Влада Републике Српске

Република Српска

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