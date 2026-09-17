Башевић показао како изгледа Бањалука и послао питање Станивуковићу

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Соколац Страхиња Башевић објавио је снимак из Бањалуке у којем је приказао катастрофално стање у појединим насељима, те потом упитао градоначелника Драшка Станивуковића да ли га је због тога срамота након потрошених милијарду и 270 милиона КМ.
"Да ли је срамота да Бања Лука у 21. вијеку, након милијарду и 270 милиона КМ градског новца, има овакву путну инфраструктуру?", упитао је и додао:
"Господине Станивуковићу, градоначелниче Бањалуке. Обиласком пар дана најближих насеља око центра, затекли смо једну катастрофалну ситуацију. Што тиче путне инфраструктуре можемо само да правимо перцепцију шта се дешава у удаљеним мјестима и селима овог града, када је стање самог центра овако катастрофално. Четири километра од центра града клизиште насред саобраћајнице угрожава домаћинстава и пријети да све заједно проклизи у Врбас".
Подсјетио је на раније изјаве Станивуковића о "домаћинском односу".
Градови и општине
Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке
"Је ли ово тај домаћински однос према твом граду. За шест година твоје владавине и потрошених милијарду и 270 милиона марака, да ли је срамота да имаш овакав пут у једном насељу на само четири минута од центра? Питам, колико још оваквих путева постоји у насељима око Бањалуке?", закључио је и најавио да ће наставити да приказује проблеме у највећем граду Српске.
Подсјећамо, прије неколико дана Башевић је поручио Станивуковићу да би, прије него што почне да дијели лекције другим локалним заједницама, требало да положи рачун грађанима Бањалуке за резултате свог мандата.
Башевић се и тада Станивуковићу обратио у видео-снимку објављеном на друштвеним мрежама, и то испред Градске управе Бањалука, реагујући на Станивуковићеве раније изјаве током посјете Сокоцу.
"Не причај нам шта би ти радио у другим општинама. Покажи шта си урадио са милијарду и 270 милиона марака за грађане Бањалуке", поручио је Башевић Станивуковићу.
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