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Уређаји који троше струју чак и када их не користите: Једна навика може смањити износ на рачуну

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17.09.2026 12:59

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Фото: АТВ

Рачуни за струју често расту због једне, наизглед безазлене навике – остављања уређаја у "стендбај" режиму.

Телевизори, рачунари, пуњачи, музички системи или кухињски апарати, чак и када нису у активном раду, настављају да троше енергију.

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Та “скривена” потрошња може мјесечни рачун повећати и до 15–20%, а власници је често и не примјете док износ на фактури не постане неуобичајено висок, преноси Најжена.

Добра вијест је да се овај проблем може ријешити једноставним навикама. Најефикасније је уређаје потпуно искључити из струје када их не користите. У томе помажу мулти-утичнице са прекидачем које једним кликом гасе више апарата одједном. Поред тога, прелазак на штедљиве сијалице и модерне енергетски ефикасне апарате доноси додатну уштеду. Стара техника често троши знатно више струје него што мислимо, па је редовна провјера и замјена дугорочно исплатива.

Важно је развити свијест о потрошњи и обратити пажњу на ситнице – лампице које свијетле, пуњачи који остају прикључени без потребе или уређаји који се не гасе у потпуности. Мале промјене у понашању могу годишње донијети и стотине евра уштеде.

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Осим финансијске користи, овакво одговорно понашање доприноси и очувању природних ресурса. Мања потрошња енергије значи и мањи утицај на животну средину, па свака уштеђена киловат-сат струје има вишеструку вриједност.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

рачун за струју

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