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Ове ствари у кући обавезно треба провјерити прије зиме: Спријечите хаварију

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17.09.2026 10:18

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Majstor, zanatlija
Фото: Unsplash

Прије него што стигну први хладни дани, вриједи одвојити неколико сати и прегледати кућу или стан. Ситни кварови који се љети не примјећују зими могу постати велики проблем – од губитка топлоте и већих рачуна за гријање до влаге, пуцања инсталација и проблема са кровом.

Јесен је право вријеме за припрему дома за зиму. Док још нема великих хладноћа и падавина, лакше је провјерити гријање, прозоре, кров, олуке, димњак и инсталације, а евентуалне кварове поправити на вријеме.

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Добра вијест је да за дио провјера није потребан мајстор. Многе ствари можете прегледати сами, док је за димњак, гасне инсталације, електричне инсталације и озбиљније кварове потребно ангажовати стручну особу.

1. Прозори и врата – провјерите гдје улази хладан ваздух

Један од најједноставнијих начина да се смањи губитак топлоте јесте провјера прозора и врата.

Прегледајте:

  • дихтунге и гумене заптивке;
  • спојеве око прозора;
  • простор око улазних врата;
  • да ли се прозори правилно затварају;
  • да ли негдје осјетите струјање хладног ваздуха.

Ако су заптивке оштећене или истрошене, хладан ваздух лакше улази у просторију, а топао излази. Због тога гријање мора радити више како би се одржала иста температура.

Посебну пажњу обратите на старе прозоре и врата, јер управо они често представљају једно од мјеста кроз које се губи највише топлоте.

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2. Радијатори – не чекајте да захлади

Ако се гријете на централно или етажно гријање, радијаторе треба провјерити прије почетка сезоне.

Провјерите:

  • да ли се равномјерно загријавају;
  • да ли су хладни при врху;
  • да ли негдје цуре;
  • да ли вентили правилно раде;
  • да ли је нешто наслоњено или постављено непосредно испред њих.

Ако је радијатор хладан при врху, могуће је да се у њему налази ваздух и да га треба одзрачити. Код система гријања који захтијевају стручну интервенцију, преглед треба препустити сервисеру.

Не треба чекати први хладан дан да бисте открили да гријање не ради како треба.

3. Димњак – ствар коју многи остављају за посљедњи тренутак

Димњак је једна од најважнијих ствари које треба провјерити прије сезоне гријања, посебно у кућама које користе пећи и котлове на дрва, угаљ или друга чврста горива.

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Димњак треба прегледати и очистити у складу са потребама система и локалним правилима, а преглед и чишћење треба да обави стручна особа.

Наслаге чађи и друге нечистоће могу отежати правилно одвођење димних гасова и повећати ризик од пожара и тровања угљен-моноксидом.

Због тога ово није посао који треба одлагати до првог паљења пећи.

4. Кров – прегледајте га прије првих великих киша и снијега

Љето је право вријеме за преглед крова, али ако то још нисте урадили, почетак јесени је посљедњи тренутак да провјерите његово стање.

Обратите пажњу на:

  • поломљене или помјерене црјепове;
  • оштећене лимене дијелове;
  • спојеве око димњака;
  • трагове прокишњавања;
  • оштећења олука и опшава;
  • мјеста на којима се задржава вода.

Проблем који изгледа мали током сушног периода може током јесенских киша и зимског снијега прерасти у озбиљно прокишњавање.

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Ако је кров тешко доступан или је преглед ризичан, немојте се пењати сами – ангажујте мајстора.

5. Олуци – не дозволите да лишће направи проблем

Јесен доноси лишће, а оно врло брзо може зачепити олуке и одводне цијеви.

Зато прије већих падавина провјерите да ли су:

  • олуци чисти;
  • одводне цијеви проходне;
  • спојеви неоштећени;
  • олуци добро причвршћени;
  • вода правилно усмјерена од куће.

Зачепљени олуци могу довести до задржавања воде и њеног слијевања низ фасаду, а дуготрајна влага може оштетити зидове.

6. Влага и буђ – ријешите проблем прије зиме

Ако сте током љета примијетили тамне мрље на зидовима, неугодан мирис или влагу, немојте чекати зиму.

Прегледајте посебно:

  • углове просторија;
  • зидове иза ормара;
  • простор око прозора;
  • купатило;
  • подрум;
  • мјеста око цијеви и инсталација.

Важно је утврдити узрок влаге, а не само префарбати зид. Ако постоји цурење, проблем са изолацијом или кондензација, буђ ће се поново појавити.

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Током зиме, када се мање провјетрава и више грије, проблеми са кондензацијом могу постати израженији.

7. Бојлер – мали преглед може спријечити велики квар

Ако имате бојлер за припрему топле воде, прије зиме провјерите његово стање.

Обратите пажњу на:

  • цурење воде;
  • неуобичајене звукове;
  • стање вентила;
  • температуру воде;
  • евентуалне трагове каменца;
  • стање електричних прикључака.

Ако примијетите цурење, мирис паљевине, варничење или друге неуобичајене појаве, немојте сами растављати уређај. Искључите га ако је безбједно и позовите овлашћеног сервисера.

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8. Инсталације – заштитите воду од смрзавања

Водне инсталације у хладним, негријаним просторима посебно су осјетљиве током зиме.

Провјерите цијеви које пролазе кроз:

  • подрум;
  • гаражу;
  • тавански простор;
  • помоћне објекте;
  • друге просторије које се не грију.

Ако постоји опасност од смрзавања, цијеви треба адекватно заштитити изолацијом, а инсталације у објектима који се не користе током зиме по потреби припремити за период ниских температура.

Пукнута цијев може направити велику штету, посебно ако се квар догоди док никога нема код куће.

9. Систем гријања – сервис прије сезоне

Без обзира на то да ли се гријете на струју, дрва, пелет, гас или други енергент, добро је систем провјерити прије него што буде најпотребнији.

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Код котлова и пећи провјерите:

  • да ли раде без неуобичајених звукова;
  • да ли правилно постижу температуру;
  • да ли постоје трагови цурења;
  • да ли су цијеви и спојеви у добром стању;
  • када је посљедњи пут урађен сервис.

За гасне уређаје, котлове и сложеније системе гријања преглед треба да обави квалификовани сервисер.

Ако имате пећ или котао на чврсто гориво, припремите и довољне количине горива прије него што наступи период интензивног гријања.

10. Изолација – провјерите гдје кућа губи топлоту

Добра изолација може направити велику разлику у томе колико брзо се простор хлади и колико енергије је потребно за гријање.

Не морате одмах размишљати о великој адаптацији.

За почетак прегледајте:

  • таван и кровну изолацију;
  • зидове;
  • спојеве око прозора и врата;
  • цијеви за гријање и воду;
  • мјеста на којима се појављује кондензација.

Ако планирате озбиљније радове на термоизолацији, јесен је добро вријеме да направите план и процијените трошкове.

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Кратка чек листа за припрему куће за зиму

Прије првих хладних дана провјерите:

  • Прозоре и врата
  • Дихтунге и заптивке
  • Радијаторе
  • Систем гријања
  • Димњак
  • Кров
  • Олуке
  • Трагове влаге и буђи
  • Бојлер
  • Водоводне инсталације
  • Изолацију
  • Детекторе дима и угљен-моноксида, ако их имате

Једну ствар посебно немојте заборавити

Припрема куће за зиму није само питање удобности и већег рачуна за гријање. Неке провјере директно су повезане са безбједношћу укућана.

Посебно треба обратити пажњу на димњаке, уређаје који сагоријевају гориво, електричне инсталације и могућност цурења гаса или угљен-моноксида. Код таквих система не треба импровизовати нити покушавати поправке за које немате знање и опрему, преноси Глас Српске.

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Најбоље је кварове ријешити док је вријеме још релативно топло, јер када стигну први хладни дани, мајстори и сервиси често имају много више посла.

Ако ове јесени направите само једну кућну листу, нека то буде ова: прегледајте све што би могло постати проблем када температура падне. Неколико сати провјере сада може значити много мање проблема током цијеле зиме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

зима

кућа

квар на кући

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