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Маца Дискреција шокирала бројем: Открила с колико мушкараца је спавала

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17.09.2026 10:10

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Маца Дискреција шокирала бројем: Открила с колико мушкараца је спавала

Бивша ријалити учесница и старлета Маца Дискреција нашла у центру медијске пажње након што је у јавности изнијела несвакидашње и шокантне детаље о свом интимном животу.

Њене изјаве о бившим партнерима изазвале су праву буру и огроман шок у јавности.

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Отворено говорећи о својој прошлости, Маца Дискреција је поносно истакла да је до сада спавала са преко 300 мушкараца.

Кроз осмех је додала да је тај број у прошлости био и већи, али да га је у међувремену смањила, признавши да је од свих 300 партнера само један успио да остави посебан утисак на њу.

На изненађење водитеља, који ју је упитао како је уопште успјела да оствари толики број, Маца је без икаквог устручавања објаснила своју “рачуницу”. Признала је да јој то није било тешко јер је имала интимне односе чак седам пута дневно.

Гостујући на “РЕД ТВ” једном приликом, на питање о броју партнера, Маца је без длаке на језику дала одговор који је многе оставио без текста.

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"Не знам и ја бих искрено вољела да знам, али рецимо 300. Одавно сам престала да бројим", рекла је она својевремено.

Међутим, ово није једина изјава којом је подигла прашину. Недавно је изазвала нови талас реакција објавом на свом ТикТок профилу директно из Дубаија. Показујући луксузну хотелску собу, кревет и поглед са терасе, најавила је поновне сусрете и “акцију с Арапином”, што је одмах покренуло лавину коментара и реакција на мрежама, преноси "Блиц".

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Иако се пјевач јавно огласио и одбацио сваку могућност очинства, Маца Дискреција сматра да се ова мистерија може ријешити искључиво научним путем.

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Она је тада послала јасну поруку да жели званично тестирање како би се једном за свагда сазнала истина:

"Он каже да није, огласио се поводом тога, али док не урадимо ДНК не знам. Вољела бих да урадимо тест", истакла је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Маца Дискреција

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