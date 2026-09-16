Мајкл Џ. Фокс први пут у јавности након 13 година: Открио вијести које ће утицати на цијелу планету

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Мајкл Џ. Фокс дочекан је громогласним овацијама на додели Еми награда у Лос Анђелесу, гдје му је уручен Хуманитарни Боб Хоуп признање за вишедеценијски рад на подизању свијести и прикупљању средстава за истраживање Паркинсонове болести.
Церемонија је одржана у позоришту Пикок, а за Фокса је ово био посебан повратак на једну од најважнијих телевизијских позорница. На догађај је стигао са супругом, глумицом Трејси Полан, и био је то њихов први заједнички долазак на Еми награде послије 13 година.
Хуманитарна награда Боб Хоуп, коју од 2002. године додјељују Телевизијска академија и Фондација Боб и Долорес Хоуп, намијењена је људима из телевизијске индустрије чији је хуманитарни рад оставио трајан траг.
Мало ко, сматрају многи, боље представља ту мисију од Мајкла Џ. Фокса.
Глумцу је Паркинсонова болест дијагностикована 1991. године, када је имао само 29 година, али је јавности то саопштио тек седам година касније, 1998.
Управо је тај период скривања дијагнозе био једна од главних тема његовог емотивног говора.
Обраћајући се публици, Фокс је рекао да је болест у почетку крио јер се плашио да ће изгубити каријеру и везу са публиком. Признао је да се питао да ли ће људи престати да га схватају озбиљно или ће му се смијати када сазнају да је болестан.
Умјесто тога, доживио је потпуно другачију реакцију. Како је рекао, подршка коју је добио након што је јавно проговорио о болести дала му је снагу да настави да ради и показала му да дијагноза није морала да значи крај његове каријере.
Захвалио је публици управо на томе што му је омогућила да настави да ради оно што воли.
Његово обраћање разликовало се од уобичајених говора на додјелама награда, које су углавном посвећене побједама и гламуру са црвеног тепиха. Био је то искрен, готово импровизован тренутак који је дирнуо цијелу салу.
Фокс је дио говора посветио и раду своје фондације, која годинама финансира истраживања Паркинсонове болести.
Пред публиком је рекао да су научници данас "близу" великог открића које би могло да промјени ток борбе против ове болести.
Није износио детаље о роковима нити о конкретним клиничким испитивањима, али је његова изјава одмах изазвала велику пажњу на друштвеним мрежама.
Мајкл Џ. Фокс заузима посебно мјесто у јавности – од глумца који је обиљежио осамдесете култним улогама прерастао је у једног од најпрепознатљивијих бораца за обољеле од Паркинсонове болести.
Овације које је добио на Еми наградама биле су, како су многи оцијенили, признање не само за његову глумачку каријеру, већ и за животну мисију којој је посветио посљедње деценије.
(Курир)
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