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Карлеуша разоткрила аферу Огњена Амиџића

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16.09.2026 15:25

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Огњен Амиџић и Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/AmiG Show

Водитељ Огњен Амиџић постављао је шкатљива питања својим гостима, а онда је у једном тренутку ријешила његова гошћа, пјевачица Јелена Карлеуша да окрене једну туру питања, а он је рекао да ће и он одговарати на њих.

Наиме, она је питала госте да ли су некада имали интимне односе са двије особе у истом дану, на шта је Амиџић одговорио "ДА", као и вјереник Јоване Јеремић, Милош Стојановић Тигар, док је водитељка рекла да није никада, а одричан одговор је био и код пјевача Митра Мирића.

Карлеуша је затим питала и да ли су некада заборавили име партнера са којим имају однос, на шта су сви одговорили са "НЕ".

Огњен им постављао шакакљива питања

Јелена Карлеуша гостујући у Амиџи шоу покренула је тему приватних видео снимака, па рекла да више не вјерује мушкарцима.

Наиме, Огњен је покренуо тему снимака са Јованом и Тигром, који готово свакодневно снима своју драгу и објављује је на мрежама, а на све се надовезала Јелена.

Јелена се нашалила, па рекла да је код ње у кући забрањено снимање!

- Кад је ријеч о "хоум видеима", код мене је то забрањено. Ја не вјерујем никоме са камером у руци у мојој кући.

Поменула је посебан механизам које има, а мушкарцима, више не вјерује.

- Кад видим да неко држи телефон... Код мене је фото и видео забрањено, забрањено!

- Имам механизме, гасим свјетло, одузимам телефоне (смијех), шалим се. Не вјерујем, не вјерујем, очекујем све најгоре од мушкарца.

(телеграф)

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Тагови :

Огњен Амиџић

Јелена Карлеуша

Водитељ

Пјевачица

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