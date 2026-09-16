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Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци

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16.09.2026 15:58

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Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци
Фото: Srna

Након што се у јавности појавила прича о студенту Теодори Дрињак са Пала, која је због дисциплинског поступка на факултету у Сарајеву одлучила да наставак студија потражи у Бањалуци, помоћ њеној породици пружили су народни посланик Ацо Станишић и организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

Станишић је контактирао Теодорину породицу и понудио помоћ, а већ је предузео и конкретне кораке како би јој било омогућено да од октобра настави студије.

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Теодора Дрињак због увреда и притисака у Сарајеву студирање наставља у Бањалуци

Подршку Теодорином наставку студирања пружио је и Игор Додик који ће јој обезбиједити смјештај током боравка и наставка студија у Бањалуци, пише Срна.

Дрињакова је изјавила за Срну да је Станишић контактирао декана Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци, професора Сашу Чвора, који је изразио спремност да у најкраћем року буду ријешене све потребне процедуре за њен прелазак и наставак школовања.

Она је захвалила Игору Додику, посланику Станишићу и декану Чвору за подршку, истичући да то у овом тренутку много значи, како њој, тако и њеној породици, посебно што ће бити и на буџету.

- Моју породицу је јутрос, након објављивања моје приче, контактирао народни посланик Ацо Станишић и ставио се на располагање за све што је потребно за наставак мог школовања у Бањалуци. Станишић ће лично обезбиједити стипендију током мог боравка у Бањалуци - наводи Дрињакова.

Она наглашава да јој то представља изузетно значајан ослонац.

Дрињакова се захвалила бројним суграђанима и људима који су јој се јавили и пружили ријечи подршке након објављивања њене приче.

- Умјесто да славим посљедњи положени испит, због туђе мржње принуђена сам да почињем готово испочетка и то је искуство које никоме не бих пожељела. Срећом, постоје људи који враћају вјеру у људе - рекла је Дрињакова која се нада ће ово бити почетак много љепше приче.

Дрињакова је раније за Срну изјавила да је одлучила да студирање настави у Бањалуци након што је против ње на Грађевинском факултету Универзитета у Сарајеву покренут дисциплински поступак због објаве на њеном приватном налогу на друштвеним мрежама.

Она је објавила стих пјесме "Ђенерале" - "Нек' је твојој мајци хвала", исписан ћирилицом, што је засметало њеним дојучерашњим колегама.

Дрињакова је успјешно завршила трећу годину студијског програма Геодезија и геоинформатика, а сада ће, уз подршку коју је добила, наставити школовање у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Теодора Дрињак

Игор Додик

Сарајево

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