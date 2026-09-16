Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Након што се у јавности појавила прича о студенту Теодори Дрињак са Пала, која је због дисциплинског поступка на факултету у Сарајеву одлучила да наставак студија потражи у Бањалуци, помоћ њеној породици пружили су народни посланик Ацо Станишић и организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Станишић је контактирао Теодорину породицу и понудио помоћ, а већ је предузео и конкретне кораке како би јој било омогућено да од октобра настави студије.
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Теодора Дрињак због увреда и притисака у Сарајеву студирање наставља у Бањалуци
Подршку Теодорином наставку студирања пружио је и Игор Додик који ће јој обезбиједити смјештај током боравка и наставка студија у Бањалуци, пише Срна.
Дрињакова је изјавила за Срну да је Станишић контактирао декана Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци, професора Сашу Чвора, који је изразио спремност да у најкраћем року буду ријешене све потребне процедуре за њен прелазак и наставак школовања.
Она је захвалила Игору Додику, посланику Станишићу и декану Чвору за подршку, истичући да то у овом тренутку много значи, како њој, тако и њеној породици, посебно што ће бити и на буџету.
- Моју породицу је јутрос, након објављивања моје приче, контактирао народни посланик Ацо Станишић и ставио се на располагање за све што је потребно за наставак мог школовања у Бањалуци. Станишић ће лично обезбиједити стипендију током мог боравка у Бањалуци - наводи Дрињакова.
Она наглашава да јој то представља изузетно значајан ослонац.
Дрињакова се захвалила бројним суграђанима и људима који су јој се јавили и пружили ријечи подршке након објављивања њене приче.
- Умјесто да славим посљедњи положени испит, због туђе мржње принуђена сам да почињем готово испочетка и то је искуство које никоме не бих пожељела. Срећом, постоје људи који враћају вјеру у људе - рекла је Дрињакова која се нада ће ово бити почетак много љепше приче.
Дрињакова је раније за Срну изјавила да је одлучила да студирање настави у Бањалуци након што је против ње на Грађевинском факултету Универзитета у Сарајеву покренут дисциплински поступак због објаве на њеном приватном налогу на друштвеним мрежама.
Она је објавила стих пјесме "Ђенерале" - "Нек' је твојој мајци хвала", исписан ћирилицом, што је засметало њеним дојучерашњим колегама.
Дрињакова је успјешно завршила трећу годину студијског програма Геодезија и геоинформатика, а сада ће, уз подршку коју је добила, наставити школовање у Бањалуци.
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