Теодора Дрињак због увреда и притисака у Сарајеву студирање наставља у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Студент треће године студијског програма Геодезија и геоинформатика на Грађевинском факултету Универзитета у Сарајеву Теодора Дрињак са Пала одлучила је да студирање настави на бањалучком Универзитету након што је против ње покренут дисциплински поступак по пријави Асоцијације студената и извјесног "Бењамина" због објаве на њеном налогу на друштвеним мрежама.
Дрињакова је у изјави за Срну навела да је на друштвеним мрежама објавила стих пјесме "Ђенерале" - "Нек' је твојој мајци хвала", исписан ћирилицом, што је засметало њеним дојучерашњим колегама са Факултета, који су протумачили да је на тај начин величала генерала Ратка Младића и, како су навели, "ратног злочинца".
Она је нагласила да пјесма "Ђенерале" није написана поводом смрти генерала Младића, како они тврде у пријави, већ много раније и посвећена је потпуковнику српске полиције Вељку Раденовићу, хероју са Косова и Метохије, а коју она доживљава као дио традиције српског народа којем и припада.
"Нисам знала да би требало да се `стидим` свог народа или да кријем своја осјећања у земљи која се зове БиХ, у којој живе три конститутивна, равноправна народа, као што нисам знала ни да је `забрањено` његовати традицију свог народа", навела је Дрињакова.
Она је рекла да су је прво колеге након те објаве блокирале у студентској "вајбер" групи, чиме је била ускраћена за многе информације које су од значаја за сваког студента.
Дрињакова је нагласила да не зна како је овом објавом она нарушила углед високошколске установе, нити зна какве везе имају њени приватни налози на друштвеним мрежама са студирањем и њеним колегама.
Истакла је да је током цијелог студирања као једина Српкиња у генерацији доживљавала разне непријатности и увреде на националној и вјерској основи, те да је покретање дисциплинског поступка превршило сваку мјеру.
"Од почетка студија била сам изложена својеврсном мобингу, увредама, вербалним нападима због моје националне и вјерске припадности. Још на првој години размишљала сам да напустим студије, јер сам била под сталним притиском, али сам временом схватила да у Сарајево идем да студирам, а не да се бавим политиком. Посветила сам се учењу и успјешно завршила трећу годину. Оно на шта сам посебно поносна јесте да сам један од три студента који су редовно завршили трећу годину од нас око 40 из моје генерације", рекла је Дрињакова.
Она је додала да мора рећи да су професори имала коректан однос према њој и цијенили њен рад, труд и знање, те да је чак једина од свих студената добила позив једног од професора да, уколико пројекат Универзитета у Сарајеву из њене струке прође на конкурсу Унеска, буде укључена у његову реализацију и помогне у раду.
У писаном изјашњењу на одлуку о покретању дисциплинског поступка, Дрињакова је навела да је њен основни циљ био да студира, ради на себи, стиче знање и заврши факултет који је жељела, да са колегама буде у другарским односима, да се помажу, што је она и чинила, али као одговор на то све, каже, добила је покретање дисциплинског поступка због објаве на личном профилу којим није нанијела штету ни факултету, ни професорима, ни колегама.
"Моје главно интересовање је студирање, а не како ко тумачи коју пјесму и да ли ће је користити у политичке сврхе или не. Имала сам потребу да напишем тај стих и не кајем се", истакла је она и навела да је њен став да нико од колега не би требало да утиче на приватне објаве студената.
Она је рекла да је и сама могла још на почетку студирања да се обрати професорима, полицији и другим надлежним институцијама због увреда које је трпјела од прве године, али није жељела јер зна због чега је ту - због учења.
Дрињакова је уз изјашњење дисциплинској комисији упутила и захтјев високошколској установи да јој доставе комплетну документацију, са уписаним оцјенама поштанским путем на кућну адресу, јер, како је нагласила, из страха за безбједност више не жели да улази у зграду Факултета.
Иако је редовно и успјешно завршила трећу годину студијског програма Геодезија и геоинфроматика, Дрињакова је одлучила да, послије свега што је доживјела током студирања у Сарајеву, образовање и професионално усавршавање настави у Бањалуци.
Жељела је, каже, да настави мастер студије у Сарајеву, али за њу је то сада завршена прича.
"Послије свега, не видим себе међу колегама који ми броје крвна зрнца и баве се политиком. Очигледно да ми ту није мјесто, и упркос додатним трошковима због наставка студија у Бањалуци, што ће бити удар на наш кућни буџет, заједно са родитељима, одлучила сам да образовање наставим у Републици Српској, у Бањалуци гдје нећу доживљавати понижења и увреде ове врсте", закључила је Дрињакова.
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