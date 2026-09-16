Ово је Миле који је нађен мртав: Затечен у кревету са двије ране од метка

Аутор:АТВ редакција
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Миле П. (41) пронађен је мртав на кревету у својој породичној кући у селу Опаљеник код Ивањице, са двије ране од метка у главу.
Након вишесатне потраге која је трајала дуже од 10 сати, полиција је на територији Ариља лоцирала и ухапсила осумњиченог мушкарца. Према ријечима мјештана, страдали Миле је посљедњи пут виђен у понедјељак увече у сеоској кафани, из које је ка кући кренуо око поноћи. Свједоци су испричали инспекторима да су га на сеоском путу примијетили у друштву непознатог и неупадљивог мушкарца, за кога се претпоставља да га је пресрео и извршио злочин.
У селу влада увјерење да је мотив овог злочина користољубље. Комшије истичу да је Милетова кућа била позната као домаћинска и да је он важио за вриједног и радног човјека који је штедео новац зарађен од продаје малина, дрва и сточарства. Пријатељи и комшије напомињу да Миле није био конфликтна особа нити свађалица.
Миле је живио сам у домаћинству након смрти оца, коме је тек десетак дана пре убиства обиљежено 40 дана од смрти. Његов зет је изјавио да је породица у дубокој жалости и да од истраге очекују да у потпуности расвијетли мотиве ове трагедије која је узнемирила читав крај.
Осумњичени за убиство Милета П. из Опаљеника код Ивањице, пронађен је и ухапшен у Ариљу. За сада се још увијек не зна мотив убиства, али се по селу прича да је ријеч о неспоразуму везаном за малине.
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