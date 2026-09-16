Краљ хлеба прави свадбу за памћење!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Драган Станковић, ког многи називају "краљем хлеба", спрема гала свадбу с вереницом Александром која ће, према сазнањима "Курира", бити једна од најгламурознијих приватних прослава године.
На листи званица налази се чак око 500 гостију, док ће за атмосферу бити задужена нека од највећих имена домаће естраде.
Како сазнаје "Курир" од извора блиских организацији, припреме су у завршној фази, а сваки детаљ планиран је мјесецима унапријед. Од раскошне декорације и луксузног простора до богатог менија и специјалних изненађења за госте, све је осмишљено тако да ова ноћ остане за памћење.
Република Српска
Минић са војним пензионерима: Разговарали о сигурној будућности Српске
Посебну пажњу привлачи музички програм, који ће окупити извођаче чија се имена иначе везују за највеће концерте и најскупље приватне прославе. Према сазнањима поменутог портала, на бини ће се смјењивати неке од највећих звијезда домаће музичке сцене, па нема сумње да ће гости до раних јутарњих сати пјевати највеће хитове.
"Биће то прави спектакл. Права српска свадба с примјесама истинског џет-сет догађаја. Драган воли такве манифестације, а жели да се његова дама осјећа посебно за тај дан. Али не само она него и да се свако од гостију осјећа посебно, због чега се водило рачуна о сваком детаљу, од музике до сценографије. Свадба ће бити организована на високом нивоу, с декорацијом која ће потпуно трансформисати простор. Цвјетни аранжмани, модерна расвјета, специјални ефекти и елегантни детаљи биће дио амбијента који ће више подсјећати на гала догађај свјетског формата него на класично свадбено весеље. Ни гастрономска понуда неће заостајати за луксузним концептом прославе. Госте очекује богат избор домаћих и интернационалних специјалитета, врхунска вина и десерти припремани посебно за ову прилику", прича саговорник.
Драган Станковић важи за једног од најпознатијих привредника у пекарској индустрији, због чега је у јавности добио надимак "краљ хљеба".
Република Српска
Цвијановић: Ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа
Његово име везује се за успјешан пословни пут и препознатљив бренд, а приватни живот ријетко износи у јавност, због чега је вијест о овако великом слављу изазвала велико интересовање.
У медијима је био присутан због турбулентних љубавних веза, а на друштвеним мрежама због шаљивих изјава.
У више наврата "Курир" је покушао да ступи у контакт с Драганом, али, како кажу, број телефона познат редакцији није био доступан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
22
12
12
12
12
12
09
Тренутно на програму