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Судија Смит: Током суђења вођама ОВК постојало непрестано застрашивање свједока

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16.09.2026 11:29

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Судија Чарлс Смит
Фото: Screenshot / YouTube

Судија Чарлс Смит рекао је на данашњем изрицању пресуда лидерима терористичке ОВК да је суђење вођено у контексту непрестаног застрашивања свједока и да су многи повукли своје свједочења.

"Неколико свједока повукло је изјаве, понављало напамет научене реченице", рекао је судија Смит.

Додао је да су се неки свједоци плашили за сопствену безбједност, као и да су због застрашивања свједока примијењене мјере заштите појединаца.

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Истакао је и да Тужилаштво "није доказало злочине против човјечности", да није увјерило да "жртве представљају цивилне жртве".

"Стога панел није закључио да је тужилаштво доказало да су почињена кривична дјела прогона, мучења, као и других нехуманих поступака, убиства и присилног нестанка лица као злочини против човјечности", рекао је судија.

Навео је да је закључено да је најкасније од краја марта 1998. до 20. јуна 1999. постојао немеђународни оружани сукоб на Косову између ОВК и СРЈ, као и да су сва четворица оптужених била свјесна околности сукоба и заштићеног статуса жртава.

"Панел налази да се критични догађаји, по окончању оружаног сукоба, када су престала да важе правила међународног хуманитарног права не могу окарактерисати као ратни злочин", рекао је судија Смит, преноси "Срна".

Главни тужилац Кимберли Вест је за оптужене затражила казне од по 45 година затвора, док је одбрана предложила ослобађање.

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Судско вијеће у Хагу два пута је одлагало пресуду, прво у мају за 20. јул, а затим и за 16. септембар, због обимности доказа и сложености предмета.

Оптужница на више од 300 страна терети Тачија и још тројицу вођа ОВК Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Селимија за ратне и злочине против човјечности, укључујући нелегално притварање, мучење, убиства и нестанке од марта 1998. до септембра 1999. године.

У 10 тачака оптужнице детаљно се описују злодјела почињена у 43 нелегална притвора ОВК на Косову и у Албанији над приближно 407 притвореника, од којих је најмање 102 убијено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хашим Тачи

ОВК

Пресуда вођама ОВК

Пресуда Тачију

Хашим Тачи пресуда

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