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'Покосио' жену аутомобилом док је прелазила улицу са дјецом

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16.09.2026 09:07

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У саобраћајној незгоди која се догодила у понедјељак око 19 часова у Врању, повријеђена је женска особа када је на њу налетио аутомобил.

Према информацијама са лица мјеста, жена је ударена у тренутку док је прелазила улицу са дјецом.

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Повријеђена жена је возилом Хитне помоћи одмах превезена у Здравствени центар Врање, гдје јој се указује медицинска помоћ и утврђује степен повреда.

Полиција је на лицу мјеста извршила увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове несреће.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Врање

Саобраћајна несрећа

повријеђена жена

Полиција

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