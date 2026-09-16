'Покосио' жену аутомобилом док је прелазила улицу са дјецом

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди која се догодила у понедјељак око 19 часова у Врању, повријеђена је женска особа када је на њу налетио аутомобил.
Према информацијама са лица мјеста, жена је ударена у тренутку док је прелазила улицу са дјецом.
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Повријеђена жена је возилом Хитне помоћи одмах превезена у Здравствени центар Врање, гдје јој се указује медицинска помоћ и утврђује степен повреда.
Полиција је на лицу мјеста извршила увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове несреће.
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