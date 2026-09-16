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На депонији код Мостара опет избио пожар

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16.09.2026 10:02

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На депонији код Мостара опет избио пожар
Фото: Printscreen/Youtube/Avaz

На подручју мостарског одлагалишта отпада Уборак касно навече 15. септембра поново је избио пожар, због чега су интервенисали припадници Професионалне ватрогасне јединице Мостар.

Мостарски ватрогасци објавили су снимак интервенције на друштвеним мрежама, а према доступним информацијама, пожар је угашен прије поноћи.

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Иако је ватра избила на локалитету Уборка, према првим информацијама највјероватније је горио крути отпад који се одлаже на простору уз депонију.

За сада нема прецизних информација о површини коју је захватио пожар, његовом узроку нити евентуалној материјалној штети.

Подсјетимо, на овом подручју пожар је забиљежен и почетком аугуста, али тада није захватио главну плоху за одлагање отпада. Претходно је у јуну избио велики пожар у којем је уништена сортирница, а његове посљедице осјетиле су се и у систему прикупљања и збрињавања отпада у Мостару.

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Надлежне службе за сада нису саопштиле више детаља о посљедњем пожару.

(Аваз)

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Тагови :

депонија Уборак

Уборак

пожар

Мостар

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