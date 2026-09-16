Logo

У Црној Гори заплијењена велика количина оружја: Претреси на више локација

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 09:33

Коментари:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

У великој полицијској акцији у више црногорских градова и на више локација једна особа је ухапшена, а одузето је 11 комада оружја – седам пушака и четири пиштоља, 430 комада муниције и возило порше мацан саопштено је из Управе полиције.

У Плаву је ухапшен З.Х. након што је полиција претресла објекте које користи и пронашла ловачку пушку са оптичким нишаном марке Застава, са пет комада припадајуће муниције, која је у власништву другог лица а за коју З.Х. не посједује документацију, као и пиштољ марке Застава М57, калибра 7,62 милиметара, са оквиром у којем се налазило осам комада припадајуће пиштољске муниције, који је такође био у илегалном посједу ухапшеног.

Јагњад

Хроника

Лопови у упали у шталу и украли десет јагњади: Огласила се полиција

- Том приликом пронађено је и 37 комада пиштољске муниције калибра 7,62 милиметара, два комада пиштољске муниције НН калибра, као и аутоматска пушка НН марке, са оквиром у којем се налазило 30 комада припадајуће пушчане муниције калибра 7,62 милиметра.

- З.Х. је, по налогу надлженог тужиоца, лишен слободе због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја, те ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Плаву - стоји у полициијском саопштењу.

Код М.А, власника хотела К, извршен је претрес стана и других просторија, којом приликом су пронађене и одузете двије пушке и два пиштоља у легалном посједу, као и 85 комада пушчане муниције, 145 комада припадајуће пиштољске муниције и 17 комада пиштољске муниције која не одговара пиштољима у његовом легалном посједу.

- Такође, пронађени су гасни пиштољ за који не посједује доказ да је пријављен надлежном државном органу, један сигнални пиштољ, два патрона за сигнални пиштољ, електрошокер, двије гумене полицијске палице, 10 таблета "Диазепам" за које не посједује медицинску документацију, као и новац у укупном износу од 33.100 евра. О догађају је обавијештен надлежни државни тужилац“.

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Незгода на путу Зворник-Бијељина: Жестоко се сударили "БМВ" и "мерцедес"

Претресом стана Д.Ј. у Бијелом Пољу пронађено пет комада муниције калибра 6,35 милиметара, која припада пиштољу који је наслијеђен али није законски пријављен.

Претреси су извршени и у Рожају, гдје је у стану и другим просторијама које користи Ф.Д. пронађен и одузет пиштољ марке Црвена Застава М70, калибра 7,65 милиметара у илегалном посједу.

Такође, од њега је привремено одузето путничко моторно возило марке порше мацан, регистарских ознака друге државе, ради предузимања даљих криминалистичких мјера и радњи.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

запљена

Полиција

Оружје

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Србија

Лажни доктор преварио старицу: Бацила му новац и злато са терасе

3 ч

0
Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају

Свијет

Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

'Покосио' жену аутомобилом док је прелазила улицу са дјецом

3 ч

0
Баба Ванга зажмирених очију

Занимљивости

Баба Ванга је вјеровала: Ова два знака имају анђела чувара, а ево шта чека остале

3 ч

0

Више из рубрике

Радоје Звицер након рањавања

Регион

Шок преписке након рањавања Звицера: Дође жена, шчепа пиштољ

4 ч

0
Више ништа неће бити исто: Жене због овог добијају плаћене слободне дане?

Регион

Више ништа неће бити исто: Жене због овог добијају плаћене слободне дане?

4 ч

1
Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

Регион

Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

13 ч

0
У Словенији нестао младић из БиХ Емил Диздаревић.

Регион

Пронађен Емил Диздаревић за којим се данима трагало, стигле су шокантне информације

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

12

22

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

12

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

12

12

Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

12

09

ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима