У Црној Гори заплијењена велика количина оружја: Претреси на више локација

Аутор:АТВ редакција
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У великој полицијској акцији у више црногорских градова и на више локација једна особа је ухапшена, а одузето је 11 комада оружја – седам пушака и четири пиштоља, 430 комада муниције и возило порше мацан саопштено је из Управе полиције.
У Плаву је ухапшен З.Х. након што је полиција претресла објекте које користи и пронашла ловачку пушку са оптичким нишаном марке Застава, са пет комада припадајуће муниције, која је у власништву другог лица а за коју З.Х. не посједује документацију, као и пиштољ марке Застава М57, калибра 7,62 милиметара, са оквиром у којем се налазило осам комада припадајуће пиштољске муниције, који је такође био у илегалном посједу ухапшеног.
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- Том приликом пронађено је и 37 комада пиштољске муниције калибра 7,62 милиметара, два комада пиштољске муниције НН калибра, као и аутоматска пушка НН марке, са оквиром у којем се налазило 30 комада припадајуће пушчане муниције калибра 7,62 милиметра.
- З.Х. је, по налогу надлженог тужиоца, лишен слободе због сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја, те ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Плаву - стоји у полициијском саопштењу.
Код М.А, власника хотела К, извршен је претрес стана и других просторија, којом приликом су пронађене и одузете двије пушке и два пиштоља у легалном посједу, као и 85 комада пушчане муниције, 145 комада припадајуће пиштољске муниције и 17 комада пиштољске муниције која не одговара пиштољима у његовом легалном посједу.
- Такође, пронађени су гасни пиштољ за који не посједује доказ да је пријављен надлежном државном органу, један сигнални пиштољ, два патрона за сигнални пиштољ, електрошокер, двије гумене полицијске палице, 10 таблета "Диазепам" за које не посједује медицинску документацију, као и новац у укупном износу од 33.100 евра. О догађају је обавијештен надлежни државни тужилац“.
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Претресом стана Д.Ј. у Бијелом Пољу пронађено пет комада муниције калибра 6,35 милиметара, која припада пиштољу који је наслијеђен али није законски пријављен.
Претреси су извршени и у Рожају, гдје је у стану и другим просторијама које користи Ф.Д. пронађен и одузет пиштољ марке Црвена Застава М70, калибра 7,65 милиметара у илегалном посједу.
Такође, од њега је привремено одузето путничко моторно возило марке порше мацан, регистарских ознака друге државе, ради предузимања даљих криминалистичких мјера и радњи.
(Танјуг)
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