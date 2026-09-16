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Лажни доктор преварио старицу: Бацила му новац и злато са терасе

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16.09.2026 09:21

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Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.
Фото: Pexels

У центру Врања, непознато лице позвало је у уторак старију жену, тражећи новац за хитну операцију њене кћерке која живи у Америци.

Непозната особа представила се као доктор који тражи од Врањанке новац за операцију, јер је њена кћерка наводно имала саобраћајну несрећу у САД.

Оштећена жена, која је према сазнањима "веома болесна", није могла да изађе на улицу, те је "куриру", који је дошао по новац, у кеси са терасе бацила двије стотине хиљада динара, по хиљаду долара и евра, као и златни накит.

Особа која је узела тражени новац, побјегла је у непознатом правцу.

Marija Zaharova

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Након пријаве полицији и тужилаштву, наложено је да се прегледају видео-надзори са сусједних објеката, као и да се прибаве одлазни и долазни позиви.

Ово је још само једна у низу оваквих превара које се посљедњих мјесеци дешавају у Врању, упркос упозорењу полиције да људи буду обазриви.

У ранијим случајевима, за оваквим потезима преваре најчешће је посезала група македонских држављана, који су дијелом били откривени и приведени надлежним органима у Србији, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

превара

Врање

Интернет превара

Доктор

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