Лажни доктор преварио старицу: Бацила му новац и злато са терасе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У центру Врања, непознато лице позвало је у уторак старију жену, тражећи новац за хитну операцију њене кћерке која живи у Америци.
Непозната особа представила се као доктор који тражи од Врањанке новац за операцију, јер је њена кћерка наводно имала саобраћајну несрећу у САД.
Оштећена жена, која је према сазнањима "веома болесна", није могла да изађе на улицу, те је "куриру", који је дошао по новац, у кеси са терасе бацила двије стотине хиљада динара, по хиљаду долара и евра, као и златни накит.
Особа која је узела тражени новац, побјегла је у непознатом правцу.
Свијет
Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају
Након пријаве полицији и тужилаштву, наложено је да се прегледају видео-надзори са сусједних објеката, као и да се прибаве одлазни и долазни позиви.
Ово је још само једна у низу оваквих превара које се посљедњих мјесеци дешавају у Врању, упркос упозорењу полиције да људи буду обазриви.
У ранијим случајевима, за оваквим потезима преваре најчешће је посезала група македонских држављана, који су дијелом били откривени и приведени надлежним органима у Србији, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Србија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
22
12
12
12
12
12
09
Тренутно на програму