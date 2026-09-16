Провалили га у Невесињу: У "пасату" крио марихуану и бијели прах

Аутор:АТВ редакција
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Невесињска полиција ухапсила је С.Л. због сумње да је починило кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
Током детаљног претреса путничког аутомобила марке "VW Passat", полицијски службеници су пронашли и заплијенили два најлонска паковања марихуане укупне бруто масе 36 грама, као и паковање бијеле прашкасте материје која асоцира на спид, бруто масе 0,9 грама.
О свему је одмах обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.
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