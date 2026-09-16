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Провалили га у Невесињу: У "пасату" крио марихуану и бијели прах

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16.09.2026 09:36

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Провалили га у Невесињу: У "пасату" крио марихуану и бијели прах
Фото: АТВ

Невесињска полиција ухапсила је С.Л. због сумње да је починило кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

Током детаљног претреса путничког аутомобила марке "VW Passat", полицијски службеници су пронашли и заплијенили два најлонска паковања марихуане укупне бруто масе 36 грама, као и паковање бијеле прашкасте материје која асоцира на спид, бруто масе 0,9 грама.

О свему је одмах обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

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Тагови :

трговина дрогом

Невесиње

спид

марихуана

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