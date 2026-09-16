Битна за лијекове, ђубрива, влакна: Русија забранила извоз важне сировине

Аутор:АТВ редакција
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Руска влада забранила је извоз сумпорне киселине до краја године, уз неколико изузетака, како би осигурала снабдијевање домаћих произвођача вјештачких ђубрива, објавила је новинска агенција "Интерфакс".
Забрана ће ступити на снагу 10 дана од званичне објаве и важиће до краја ове године, у складу са уредбом коју је прошле седмице потписао премијер Михаил Мишустин.
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Циљ мјере је одржавање стабилног снабдевања том хемикалијом за индустријска предузећа и произвођаче вјештачких ђубрива, преноси "Интерфакс".
Сумпорна киселина је најважнија киселина хемијске индустрије, а око половине светске производње користи се за производњу вјештачких ђубрива.
Употребљава се и у индустрији вјештачких влакана и синтетичких боја, за пречишћавање нафтних фракција, као и у производњи лијекова.
Руски произвођачи сумпорну киселину смију да извозе у оквиру међувладиних споразума или уз одобрење премијера или потпредседника владе, преноси "Интерфакс".
Нова забрана не односи се ни на међународне пошиљке у транзиту.
Крајем јуна руска влада продужила је до краја године и привремену забрану извоза сумпора, коју је увела још 1. новембра 2025. године, како би стабилизовала домаће снабдијевање за потребе производње вјештачких ђубрива, преноси "Б92".
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Због “критичне ситуације” на тржишту руски произвођачи вјештачких ђубрива затражили су средином марта од владе да привремено ограничи цијене сумпора, које су снажно порасле и на руском и на међународном тржишту због недовољног снабдијевања, пренијела је тада руска агенција Интерфаx ријечи неименованог извора.
Руско удружење произвођача вјештачких ђубрива упутило је захтев у фебруару, у писму потпредсједнику владе Дмитрију Патрушеву, рекао је извор из удружења.
Од почетка 2025. године цијене сумпора, кључне компоненте фосфатних ђубрива, више су него учетворостручене, упозорило је удружење у писму.
Сумпор је поскупио због смањене производње у Русији и Казахстану под утицајем обуставе рада постројења за прераду гаса и нафте, истакло је удружење у писму, а у таквим условима снабдијевање свјетског тржишта је смањено.
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