Минић: Увијек уз народ, увијек уз Српску

Аутор:АТВ редакција
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Од Приједора и Оштре Луке, преко Бањалуке, до Горњих Подградаца осмијеси, загрљаји и невјероватна енергија, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић.
- Хвала сваком човјеку који нам је пришао, пружио руку и подијелио са нама ријеч подршке. Увијек уз народ, увијек уз Српску - додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Од Приједора и Оштре Луке, преко Бањалуке, до Горњих Подградаца осмијеси, загрљаји и невјероватна енергија.— Саво Минић (@minic_savo) September 16, 2026
Хвала сваком човјеку који нам је пришао, пружио руку и подијелио са нама ријеч подршке.
Увијек уз народ, увијек уз Српску! pic.twitter.com/Pjsh91tEwa
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