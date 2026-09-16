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Минић: Увијек уз народ, увијек уз Српску

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16.09.2026 10:53

Коментари:

2
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Од Приједора и Оштре Луке, преко Бањалуке, до Горњих Подградаца осмијеси, загрљаји и невјероватна енергија, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић.

- Хвала сваком човјеку који нам је пришао, пружио руку и подијелио са нама ријеч подршке. Увијек уз народ, увијек уз Српску - додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

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Република Српска

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Коментари (2)

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