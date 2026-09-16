Ухапшено двоје држављана БиХ у Хрватској: У аутомобилу пронађена марихуана

Аутор:АТВ редакција
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Двоје држављана БиХ ухапшено је и предато у притвор након што је у њиховом возилу пронађено више од килограм марихуане.
Дрога је пронађена прије два дана приликом контроле возила ријечких регистарских ознака, којим је управљала 29-годишњакиња, а сувозач је био 29-годишњак, обоје држављани БиХ, саопштено је данас из Полицијске управе приморско-горанске.
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Обоје су пријављени надлежном тужилаштву због кривичног дјела неовлаштене производње и промета дрогом и предати су у притвор.
(Срна)
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