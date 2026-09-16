Камионџији одређен притвор: Тијело жене било под точковима

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Новом Пазару одредио је притвор двадесетпетогодишњем Н. Ч. из Тутина, осумњиченом за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја након стравичне несреће у којој је страдала несрећна жена.
Истрагу против њега покренуло је Више јавно тужилаштво у Новом Пазару, а сумња се да је млади возач 12.септембра у Улици Саве Ковачевића камионом изазвао трагедију.
Како пише Информер, тијело несрећне жене након удара остало је заглављено под точковима теретњака.
Осумњичени је саслушан четрнаестог септембра у тужилаштву, након чега је судија за претходни поступак прихватио предлог и Н. Ч. одмах послао иза решетака. Истрага о свим детаљима ове ужасне саобраћајне несреће и даље је у току.
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