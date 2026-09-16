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Камионџији одређен притвор: Тијело жене било под точковима

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16.09.2026 12:04

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Камионџији одређен притвор: Тијело жене било под точковима
Фото: Lê Minh/Pexels

Виши суд у Новом Пазару одредио је притвор двадесетпетогодишњем Н. Ч. из Тутина, осумњиченом за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја након стравичне несреће у којој је страдала несрећна жена.

Истрагу против њега покренуло је Више јавно тужилаштво у Новом Пазару, а сумња се да је млади возач 12.септембра у Улици Саве Ковачевића камионом изазвао трагедију.

Како пише Информер, тијело несрећне жене након удара остало је заглављено под точковима теретњака.

Осумњичени је саслушан четрнаестог септембра у тужилаштву, након чега је судија за претходни поступак прихватио предлог и Н. Ч. одмах послао иза решетака. Истрага о свим детаљима ове ужасне саобраћајне несреће и даље је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нови Пазар

Притвор

Камион

Саобраћајна несрећа

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