Хашиму Тачију 25 година затвора за језиве злочине

Аутор:АТВ редакција
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У Специјализованим вијећима у Хагу изречена је првостепена пресуда бившем вођи такозване ОВК Хашиму Тачију, који је осуђен на 25 година затвора због ратних злочина и злочина против човјечности.
Судско вијеће у Хагу утврдило је да је Тачи имао кључну улогу у формулисању и спровођењу заједничког кажњивог циља такозване ОВК, те да је значајно допринио његовом остваривању на терену.
"Лично је учествовао у извршењу кривичних дјела, подстицао их и подржавао", навело је вијеће током образлагања ове историјске одлуке.
Током поступка недвосмислено је утврђено и да је Тачи имао детаљна сазнања о свим кривичним дјелима извршеним над противницима такозване ОВК, али није предузео нити једну мјеру како би те тешке злочине спријечио или казнио одговорне починиоце.
Суд је Тачију изрекао појединачне казне за монструозна дјела: петнаест година затвора за противзаконито лишавање слободе, четири године за сурово поступање, двадесет година за мучење и двадесет три године затвора за убиства, након чега му је изречена јединствена казна од двадесет пет година робије.
Јакуп Краснићи је проглашен кривим и осуђен за противзаконито хапшење и лишење слободе на 15 година, сурово поступање на 4 године, мучење на 20 година и убиство на 23 године затвора, те му је изречена јединствена казна од 25 година робије.
Поред Тачија и Краснића, осуђени су и Кадри Весељи и Реџеп Сељими, али са знатно мањим казнама.
Кадри Весељи је проглашен кривим и осуђен за противзаконито лишење слободе на 10 година, сурово поступање на 3 године, мучење на 13 година и убиство на 16 година, те му је изречена јединствена казна од 18 година затвора. Весељи је ослобођен оптужби за прогон, мучење, присилне нестанке и злочине против човјечности.
Реџеп Сељими је проглашен кривим и осуђен за противзаконито и произвољно хапшење на 6 година, сурово поступање на 2 године, мучење на 8 година и убиство као ратни злочин на 11 година затвора, што чини јединствену казну од 13 година робије. Сељими је ослобођен оптужби за прогон, затварање, друге нехумане поступке, мучење, присилне нестанке и злочине против човјечности.
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