Logo

За објекат Удружења 'Дјеца неба' обезбијеђен милион КМ уз помоћ Владе Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 12:47

Коментари:

0
Источно Сарајево из ваздуха.
Фото: Screenshot/Youtube

За изградњу објекта за Удружење "Дјеца неба" у Источном Новом Сарајеву, које пружа подршку дјеци са потешкоћама у развоју и њиховим породицама, обезбијеђен је милион КМ, изјавио је начелник општине Јован Катић.

Катић је рекао да је Влада Републике Српске обезбиједила 500.000 КМ, колико и општина и да би овај намјенски објекат требало да буде изграђен у комплексу "Чича".

ротација полиција

Регион

Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа

Катић је напоменуо да је урађена пројектна документација, као и да је прије неколико дана расписана нова јавна набавка, те је позвао грађевинске фирме да се јаве на позив и покажу да препознају значај изградње овог објекта.

"Сигурно да треба још много да радимо како би уредили одређене ствари, како ови људи више никада не би морали да куцају на нечија врата, него да то буде и законска регулатива и апсолутна подршка", навео је Катић, преноси Срна.

Он је додао да су просторије у којима тренутно бораве чланови Удружења привременог карактера, истичући да је и дјеци и родитељима потребна помоћ, прво институција, али и цијелог друштва.

Поплаве у Јабланици

БиХ

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

"Треба да им покажемо да нису заборављени", рекао је Катић и додао да је захваљујући сусретима са родитељима дјеце са посебним потребама креирана подршка ове општине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Ново Сарајево

Источно Сарајево

Јован Катић

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са шефицом Изборне посматрачке мисије ОЕБС-овог Канцеларије за демократске институције и људска права Таном де Зулуетом.

Република Српска

Цвијановић са Зулуетовом: Технологије у изборима не смију угрозити вољу бирача

4 ч

0
Катастрофалне поплаве у Јабланици.

БиХ

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

4 ч

0
Дјеца

Друштво

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

4 ч

0
Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

Хроника

Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

4 ч

0

Више из рубрике

На депонији код Мостара опет избио пожар

Градови и општине

На депонији код Мостара опет избио пожар

6 ч

0
Билећа протест соларни панели

Градови и општине

Билећани против солара

21 ч

0
У Градској управи у Фочи данас је подијељено 40 ауто-сједалица родитељима беба рођених у овој години.

Градови и општине

Подијељено 40 ауто-сједалица за бебе рођене у овој години

1 д

0
Најновије вијести и актуелности из Сарајева. Пратите сва дневна дешавања, извештаје, политичке и друштвене приче на АТВ порталу.

Градови и општине

Грађани ФБиХ о бојкоту српских производа: Купујемо оно што је јефтиније

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

16

45

Драма на мору у Грчкој: Мушкарац (29) без свијести и пулса извучен из воде

16

41

Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

16

40

Ријешена мистерија стара 178 година: Да ли је и зашто воз каснио 16 минута 18. октобра 1841?

16

35

АИ би могао да нас убије до краја деценије? Алтман: "Имате право да се плашите"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима