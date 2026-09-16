За објекат Удружења 'Дјеца неба' обезбијеђен милион КМ уз помоћ Владе Српске

Аутор:АТВ редакција
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За изградњу објекта за Удружење "Дјеца неба" у Источном Новом Сарајеву, које пружа подршку дјеци са потешкоћама у развоју и њиховим породицама, обезбијеђен је милион КМ, изјавио је начелник општине Јован Катић.
Катић је рекао да је Влада Републике Српске обезбиједила 500.000 КМ, колико и општина и да би овај намјенски објекат требало да буде изграђен у комплексу "Чича".
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Катић је напоменуо да је урађена пројектна документација, као и да је прије неколико дана расписана нова јавна набавка, те је позвао грађевинске фирме да се јаве на позив и покажу да препознају значај изградње овог објекта.
"Сигурно да треба још много да радимо како би уредили одређене ствари, како ови људи више никада не би морали да куцају на нечија врата, него да то буде и законска регулатива и апсолутна подршка", навео је Катић, преноси Срна.
Он је додао да су просторије у којима тренутно бораве чланови Удружења привременог карактера, истичући да је и дјеци и родитељима потребна помоћ, прво институција, али и цијелог друштва.
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"Треба да им покажемо да нису заборављени", рекао је Катић и додао да је захваљујући сусретима са родитељима дјеце са посебним потребама креирана подршка ове општине.
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