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Славни пјевач умро током третмана подмлађивања

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16.09.2026 13:07

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Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Фото: Weverton Oliveira/Pexels

Легендарни грчки пјевач Јоргос Мазонакис преминуо је у 54. години живота након естетске интервенције у једној приватној ординацији у Атини.

Трагедија се догодила током третмана филтрирања крви који се све агресивније рекламира као метод против старења.

Пјевач је доживио тежак срчани застој током плазмаферезе, а у болницу "Елпис" пребачен је 9. септембра у 16:45 часова без пулса и дисања. Љекари су у 17:40 часова могли само да констатују смрт.

Полиција спроводи опсежну истрагу због сумњивих околности и обрисаних доказа који указују на могуће убиство.

Брачни пар љекара који води ординацију, Јоана Гака и Илијас Теодоропулос, суочава се са оптужбама за тешко дјело довођења у опасност са смртним исходом.

Министар здравља Грчке Адонис Георгијадис саопштио је да спорна установа уопште није имала дозволу за извођење оваквих захвата, већ искључиво лиценцу за општу медицинску праксу.

Истражитељи покушавају да реконструишу сатницу кобног дана. Третман је трајао око 42 минута и завршен је око 14:57 часова, док је позив Хитној помоћи упућен тек у 16:21 часова.

Кључни доказ могао би да буде обрисана фотографија коју је полиција успјела да поврати, а на којој се види онесвијешћени пјевач на кревету. Адвокат породице Хараламбос Ликудис истакао је да је машина већ радила и да је Мазонакис изгубио свијест 1,5 сати прије него што је позвана Хитна помоћ.

Због овог пропуста, породица захтјева да се оптужница хитно преквалификује у убиство са могућим умишљајем.

Прелиминарни резултати обдукције потврдили су да пјевач није боловао од срчаних болести.

Хиљаде грађана окупило се испред Цркве Светог Тројства у Никеји да ода посљедњу пошту, а сахрана је одржана на Трећем гробљу у кругу породице, преноси Информер.

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Тагови :

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Естетске корекције

Пјевач

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