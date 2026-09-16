Село изгласало отцјепљење од Велике Британије

Аутор:АТВ редакција
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Сеоце Пидингтон у Оксфордширу, које је удаљено осамдесетак километара од Лондона, гласало је данас на референдуму за отцјепљење од Велике Британије усљед спора са Владом због планова за смјештај 1.256 мушких азиланата у бившој војној бази.
Мјештани Пидингтона, које има 350 становника, гласали су са 285 гласова "за" и 26 "против", на референдуму које је организовао савјет парохије.
Локални лидери поздравили су исход гласања и оцијенили су да је то побједа демократије, упркос чињеници да референдум нема правне основе и представља само симболичну побједу.
У селу је одржан референдум у склопу спора око плана за смјештај азиланата у бази у непосредној близини Пидингтона.
Руководство села истиче да број азиланата у значајној мјери превазилази број становника и пошто су у питању само мушкарци, то представља пријетњу за све жене и дјевојке.
Они притом указују на своје право на слободу кретања без бојазни од узнемиравања и могућих напада.
Влада је саопштила да разумије забринутост мјештана, али да "неће одустати" и да је потребно да терет смјештаја миграната буде правилно распоређен.
"Нећемо промијенити план, али смо чули забринутост мјештана Пидингтона", рекла је министар за културу Лиза Ненди за британски Би-Би-Си.
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