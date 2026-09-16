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Село изгласало отцјепљење од Велике Британије

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16.09.2026 13:00

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Фото: Pexel/Dominika Gregušová

Сеоце Пидингтон у Оксфордширу, које је удаљено осамдесетак километара од Лондона, гласало је данас на референдуму за отцјепљење од Велике Британије усљед спора са Владом због планова за смјештај 1.256 мушких азиланата у бившој војној бази.

Мјештани Пидингтона, које има 350 становника, гласали су са 285 гласова "за" и 26 "против", на референдуму које је организовао савјет парохије.

Локални лидери поздравили су исход гласања и оцијенили су да је то побједа демократије, упркос чињеници да референдум нема правне основе и представља само симболичну побједу.

У селу је одржан референдум у склопу спора око плана за смјештај азиланата у бази у непосредној близини Пидингтона.

Руководство села истиче да број азиланата у значајној мјери превазилази број становника и пошто су у питању само мушкарци, то представља пријетњу за све жене и дјевојке.

Они притом указују на своје право на слободу кретања без бојазни од узнемиравања и могућих напада.

Влада је саопштила да разумије забринутост мјештана, али да "неће одустати" и да је потребно да терет смјештаја миграната буде правилно распоређен.

"Нећемо промијенити план, али смо чули забринутост мјештана Пидингтона", рекла је министар за културу Лиза Ненди за британски Би-Би-Си.

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Тагови :

Пидингтон

Велика Британија

Отцјепљење

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