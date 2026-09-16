Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају

Аутор:АТВ редакција
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Русија ће осигурати да њени држављани у Њемачкој добију прилику да учествују на изборима, упркос поступцима Берлина, рекла је портпарол руског Министарства иностраних послова Марија Захарова.
"Пружићемо нашим грађанима који се налазе у Њемачкој сваку шансу да гласају, упркос свим интригама званичног Берлина", нагласила је Захарова.
Према њеним ријечима, Русија је спремна за провокације Запада током предстојећих парламентарних избора.
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Она је истакла да Запад чини све што може како би у коријену уништио демократске институције.
Парламентарни избори у Русији биће одржани од 18. до 20. септембра.
(Срна)
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