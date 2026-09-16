Logo

Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 09:13

Коментари:

0
Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају
Фото: Танјуг/АП

Русија ће осигурати да њени држављани у Њемачкој добију прилику да учествују на изборима, упркос поступцима Берлина, рекла је портпарол руског Министарства иностраних послова Марија Захарова.

"Пружићемо нашим грађанима који се налазе у Њемачкој сваку шансу да гласају, упркос свим интригама званичног Берлина", нагласила је Захарова.

Према њеним ријечима, Русија је спремна за провокације Запада током предстојећих парламентарних избора.

Полиција Србија

Србија

'Покосио' жену аутомобилом док је прелазила улицу са дјецом

Она је истакла да Запад чини све што може како би у коријену уништио демократске институције.

Парламентарни избори у Русији биће одржани од 18. до 20. септембра.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Њемачка

Марија Захарова

Коментари (0)

Прочитајте више

Баба Ванга зажмирених очију

Занимљивости

Баба Ванга је вјеровала: Ова два знака имају анђела чувара, а ево шта чека остале

3 ч

0
Сијање баште, сјетва

Савјети

Јесен је право вријеме за садњу овог цвијећа

3 ч

0
"Рупа на рупи, кратери уништавају аута" : Пут од Драгочаја до Мотика у катастрофалном стању, Град ћути

Бања Лука

"Рупа на рупи, кратери уништавају аута" : Пут од Драгочаја до Мотика у катастрофалном стању, Град ћути

3 ч

2
Млада жена се буди и протеже, снимљена у затвореном простору при природном свjетлу.

Здравље

Јутарње навике које могу да вас разубде и без шољице кафе

4 ч

0

Више из рубрике

Италија застава туристичка земља

Свијет

Италија разматра суспензију шенгена на граници са Словенијом

4 ч

0
шакал дивља животиња грабежљивац

Свијет

Шакал напао још једног српског туристу у Грчкој

4 ч

0
Не мирује тло у Италији: За пет минута регистрована два земљотреса

Свијет

Не мирује тло у Италији: За пет минута регистрована два земљотреса

4 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Хеликоптер надлијетао мјесто несреће, па се срушио: Има погинулих

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа

12

34

Додик о пресуди у Хагу: Казна Тачију је карикатура правде за злочине над Србима

12

27

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

12

22

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

12

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима