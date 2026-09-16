Почињу хитни радови на заштити насеља Доњи Мађир

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јавна установа „Воде Српске“ сутра започиње хитне радове на одржавању ријечног корита и водног земљишта на подручју насеља Доњу Мађир у циљу заштите десне обале ријеке Врбас од ерозивних процеса.
Радови почињу на основу захтјева грађана насеља Доњи Мађир у Бањалуци због угрожености од ријеке Врбас.
Предметним радовима обухваћена је дионица у дужини од 1.100 метара и исти имају за циљ повећање хидрауличког капацитета водотока и заштиту обала од ерозије.
Наведена активност представља прву фазу уређења корита ријеке Врбас на предметној локацији, коју заједнички реализују Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавна установа „Воде Српске“, након чега је потребно реализовати и активности на извођењу регулационих радова.атв
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
50
16
45
16
41
16
40
16
35
Тренутно на програму