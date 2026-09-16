Почињу хитни радови на заштити насеља Доњи Мађир

Фото: Јавна установа Воде Српске

Јавна установа „Воде Српске“ сутра започиње хитне радове на одржавању ријечног корита и водног земљишта на подручју насеља Доњу Мађир у циљу заштите десне обале ријеке Врбас од ерозивних процеса.

Радови почињу на основу захтјева грађана насеља Доњи Мађир у Бањалуци због угрожености од ријеке Врбас. Предметним радовима обухваћена је дионица у дужини од 1.100 метара и исти имају за циљ повећање хидрауличког капацитета водотока и заштиту обала од ерозије. Наведена активност представља прву фазу уређења корита ријеке Врбас на предметној локацији, коју заједнички реализују Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавна установа „Воде Српске“, након чега је потребно реализовати и активности на извођењу регулационих радова.атв

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