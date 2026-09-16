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Додик: Америка у праву - вријеме да БиХ одлучи да иступи из чланства у Међународном кривичном суду

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16.09.2026 14:41

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Сједињене Америчке Државе су потпуно у праву када кажу да ниједна међународна институција, па ни Међународни кривични суд, не може бити изнад суверенитета држава и да међународно правосуђе не смије служити као инструмент политичког притиска, рекао је предсједник Милорад Додик.

- Република Српска на то упозорава годинама и добро зна како изгледа када се право селективно примјењује, а политички интереси покушавају представити као непристрасна међународна правда. Зато је вријеме да и БиХ донесе одлуку о иступању из чланства у Међународном кривичном суду и изласку из Римског статута, на чему инсистира Република Српска - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

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Биће занимљиво, каже Додик, видјети да ли ће политичко Сарајево, подржати овај став америчке администрације.

- Ако САД имају право да штите свој суверенитет од институције за коју сматрају да је прекорачила свој мандат, онда је потпуно легитимно да и БиХ иступи из те институције. Република Српска инсистира да се таква одлука донесе на нивоу БиХ. Боља је никаква правда, него неправда - навео је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

САД

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