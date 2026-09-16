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Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву

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16.09.2026 15:29

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Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву
Фото: Аудио-визуелни центар

У Републици Српској почиње реализација дугометражног играног филма „Чувај га“, редитеља Синише Грабежа, по сценарију Марија Ћулума и Милана Гајића, у продукцији „Маша и Таша продукције“.

Ријеч је о драми инспирисаној истинитим догађајем, која доноси потресну причу о српској породици која је током ратних деведесетих остала у Сарајеву.

Филм, чији је укупни буџет око 1,5 милиона КМ, подржао је Аудио-визуелни центар Републике Српске са 600.000 КМ. Копродуцент из Србије је Данијел Ковачевић.

Снимање почиње у априлу наредне године, а велики дио сцена биће сниман на подручју Сокоца.

Директорица Аудио-визуелног центра Републике Српске Ања Илић, која је присуствовала прес-конференцији поводом почетка реализације пројекта, истакла је:

„Ради се о важном филму за Републику Српску, како тематски, тако и када је ријеч о ангажовању домаћег кадра. Потреба да се проговори о теми овог филма дошла је из саме струке, а пројекат је већ изашао на међународно тржиште и препознат је потенцијал филма.“

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Таг :

Аудио-визуелни центар

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