Руси имају посебан трик за савршени кисели купус

Аутор:АТВ редакција
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Иако смо календарски још у љетњем годишњем добу, чим закорачимо у завршницу септембра искусне домаћице увелико већ размишљају о припремању зимнице, а она која се подразумијева је кисели купус.
Кисељење купуса не пропада због соли, већ због једне грешке на почетку самог поступка. Руси имају свој трик помоћу којег им расол остаје бистар, а купус се никада не квари.
У купус додају само једно поврће, а разлика се види већ у расолу – остаје бистар, док купус добија љепши укус и дуже остаје добар.
Ријеч је о црној роткви, чврстом зимском поврћу које се код нас може наћи током хладнијих мјесеци. Руси је сијеку на колутове и стављају између главица купуса. Она даје расолу другачији укус, а домаћини је посебно цијене, јер може да допринесе томе да расол остане бистар и купус дуже буде добар.
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Ако не пронађете црну роткву, може послужити и бијела зимска ротква, која има блажи укус. Црвена салатна ротквица није најбољи избор за ову намјену, јер је много њежнија и брзо омекша.
Осим састојака које додајете, веома је важно како се купус припрема и чува. Кисељење купуса зависи од количине соли, температуре и тога да купус све вријеме буде прекривен расолом.
Ако је расол преслаб или купус није добро потопљен, могу се јавити замућење, непријатан мирис или омекшавање. Зато купус треба редовно провјеравати, нарочито у првим седмицама ферментације.
Ротква може остати у бурету заједно са купусом током цијелог периода кисељења. Временом омекша и поприми укус расола, па се може послужити и као занимљив додатак уз пасуљ, месо или друга зимска јела.
Ако немате простор за велико буре, купус можете укиселити и у већој стакленој тегли. Важно је да поврће буде потпуно прекривено расолом, а преко њега можете ставити тег или други чист притисак како би све остало потопљено.
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Током првих дана ферментације стварају се гасови, па је потребно повремено ослободити притисак ако купус држите у затвореној тегли.
Идеално је да стоји на умјерено хладном мјесту, без директног сунца.
Мала количина цијелог црног бибера или ловоровог листа може додатно да обогати мирис и укус, али најважније је да со, температура и расол буду како треба.
(б92)
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