Како испећи паприке у стану без дима и непријатног мириса

Аутор:АТВ редакција
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Са првим данима септембра у већини кућа креће трка са зимницом. Мирис печене паприке шири се из дворишта на све стране.
Било да од ње правите ајвар или је печену слажете у замрзивач, паприка иде уз најразличитија јела и увијек је добро рјешење за брз доручак или вечеру. Зато је печење паприка у стану интересантно питање.
Сцена
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Печење паприке зна да буде велики посао, прије свега зато што се испрља цијела кухиња, а кућа данима мирише на дим. Најбоље рјешење било би оно по старински, "смедеревац" у дворишту, да се домаћица не презнојава, а паприке се испеку тако да се сачува што више витамина.
Ко год има терасу, може и у граду да организује савремену верзију ове акције. Наравно, не мислимо да износите шпорет из кухиње, већ да набавите лагани електрични роштиљ који ћете укључити водећи рачуна о свим мјерама безбједности.
Он по правилу има на дну дубљу посуду налик плеху за печење. Њу треба напунити хладном водом до ознаке произвођача. Све то обавите док роштиљ још није укључен и стално пазите да ниво воде не падне испод минималне границе.
Опране и осушене паприке редајте на решетку, па их пеците равномјерно, окрећући их да буду готове са свих страна. Вода у посуди испод решетке драстично смањује појаву дима, па се ни вама ни комшијама неће зацрвенити очи већ послије петнаест минута ове кулинарске акције.
Бања Лука
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Такође, на пијаци уопште не морате да бирате оне најравније, па самим тим и најскупље паприке за печење. Решетка је практичнија од равне плоче рингле или других типова роштиља, па се на њој лијепо испече свака паприка, чак и она "квргава" и крива.
Има ту још једна ситница коју вриједи испоштовати. Немојте гомилати паприке једну преко друге само да бисте прије завршили, јер тада половина остане блиједа, а половина загори. Редајте их у једном реду и пустите их да раде своје. Посао траје мало дуже, али вас на крају чека пуна посуда једрих паприка, а не кеса прегорјелих кожица.
Захваљујући испаравању воде, паприка ће задржати једрину и пуноћу и када је испечете. Не заборавите, циљ није да јој "узмете душу" тако што ћете је мучити док цијела не изгори. Довољно је да само опрљите кожицу како би се лијепо и лако ољуштила за даљу припрему.
Стил
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Печене паприке стављајте у шерпу са дебелим дном и поклопите. Преко поклопца ставите влажну кухињску крпу.
Када све буду готове, нека стоје у тој посуди док се довољно не охладе да можете да их љуштите или неољуштене пакујете у замрзивач.
Ако живите у стану без терасе, овакво печење на роштиљу савјетује се само ако имате јак аспиратор, јер се интензивни мириси ипак шире. За вас је можда боље рјешење да паприке испечете у рерни.
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