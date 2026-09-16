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Продајете стан или кућу? Ове 3 јефтине промјене дижу цијену за 10.000 евра

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16.09.2026 08:08

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Завјесе радијатор дневни боравак
Фото: Pexels/Max Vakhtbovycn

Када продајете стан или кућу, успјешност цјелог посла у великој мјери зависи од првог утиска купца.

Иако већина људи прије продаје размишља о великом реновирању како би за кућу или стан могли да добију што већу суму новца, многи упозоравају да се такви подухвати често баш и не исплате.

Умјесто скупих грађевинских радова, много је једноставније направити неколико мањих и финансијски прихватљивих промјена због којих ће простор изгледати уредније, свјетлије и привлачније.

Купци некретнину често прво доживљавају визуелно и емоционално, а тек потом рационално процјењују њену вриједност.

Зато вам доносимо неколико стратешких потеза уз помоћ којих ће цијели процес продаје бити лакши и бржи. Свијетле боје могу потпуно да промјене простор Један од најједноставнијих начина за побољшање утиска о некретнини јесте кречење зидова. Будући да заузимају највећу површину у стану, њихов изглед у великој мјери одређује атмосферу цјелог простора.

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Тамне боје, упечатљиве тапете или мрље на зидовима визуелно сужавају простор и одбијају купце. Најбоље је окречити цијелу некретнину у чисту бијелу боју или топле беж и свјетлосиве нијансе.

Тако ће за само неколико стотина евра стан дјеловати знатно пространије, уредније и свјетлије.

Неутралне боје уклањају ваш лични печат и претварају простор у "празно платно", омогућавајући купцима да лако замисле свој намјештај у њему. Важно је обратити пажњу и на купатило, па ако дјелује старо и запуштено, купац аутоматски у глави рачуна трошак комплетне обнове и агресивно спушта вашу тражену цијену. Очистите каменац и пребојите потамњеле фуге посебним бијелим маркером.

Обавезно замијените даску на тоалет шољи, купите нову завјесу за туш, замијените расклиману славину и поставите модерно огледало. Оваква брза интервенција кошта мање од сто евра, а ствара утисак недавно реновираног простора. Уклоните личне ствари и ријешите ситне кварове Још један важан корак прије доласка потенцијалних купаца јесте деперсонализација простора. Купац не би требало да има осјећај да је дошао некоме у госте, већ би већ током разгледања требало да може да замисли себе у том простору.

Такође, ситни кварови обарају цијену брже него што мислите. Управо такве ситнице могу да оставе неочекивано лош утисак. Шкрипање врата, мрачне просторије или расклимани елементи код купца могу да створе под свјесну сумњу да некретнина има и веће, скривене недостатке. Зато уклоните породичне фотографије, магнете са фрижидера, нагомилане сувенире и дјечије играчке са пода.

Затим замијените све прегорјеле сијалице, подмажите шарке на вратима која шкрипе и затегните све лабаве ручке на кухињским елементима и ормарима. Уз релативно мала улагања тако може да се створи бољи први утисак и повећа повјерење купца да некретнина вриједи тражени износ, преноси Јутарњи.хр.

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Тагови :

продаја некретнина

станови

продаја

цијена

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