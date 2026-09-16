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Европска комисија забрањује употребу друштвених мрежа за млађе од 13 година?

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16.09.2026 11:39

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Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .
Фото: pexels/Brian Jiz

Европска комисија планира да забрани употребу друштвених мрежа дјеци млађој од 13 година, рекла је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.

"Свјесна сам да многи сматрају да је моћ великих технолошких компанија и огромна и да је немогуће супроставити им се, али нисам сагласна са тим мишљењем", истакла је Фон дер Лајенова у обраћању посланицима Европског парламента у Стразбуру.

Према плану Европске комисије, дјеца ће од 13. године имати приступ друштвеним медијима под надзором родитеља, али ће моћи да формирају лични профил када напуне 15 година.

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Велике платформе друштвених мрежа поставиле су минималну старосну доб од 13 година у својим условима приступа.

Регулаторне агенције ЕУ су у више наврата биле на мети критика, јер нису успјеле да у дијело спроведу ограничење старосне доби, преноси Катера.

Њемачка агенција ДПА јавила је да би сутра требало да буде представљен детаљнији нацрт закона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

друштвене мреже

Урсула фон дер Лејен

Европска комисија

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