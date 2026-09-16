Европска комисија забрањује употребу друштвених мрежа за млађе од 13 година?

Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија планира да забрани употребу друштвених мрежа дјеци млађој од 13 година, рекла је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
"Свјесна сам да многи сматрају да је моћ великих технолошких компанија и огромна и да је немогуће супроставити им се, али нисам сагласна са тим мишљењем", истакла је Фон дер Лајенова у обраћању посланицима Европског парламента у Стразбуру.
Према плану Европске комисије, дјеца ће од 13. године имати приступ друштвеним медијима под надзором родитеља, али ће моћи да формирају лични профил када напуне 15 година.
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Велике платформе друштвених мрежа поставиле су минималну старосну доб од 13 година у својим условима приступа.
Регулаторне агенције ЕУ су у више наврата биле на мети критика, јер нису успјеле да у дијело спроведу ограничење старосне доби, преноси Катера.
Њемачка агенција ДПА јавила је да би сутра требало да буде представљен детаљнији нацрт закона.
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