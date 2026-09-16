Мјештани бањалучког насеља пањем закрпили рупу

Аутор:АТВ редакција
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У рупу на путу у бањалучком насељу Лауш, у Карађорђевој улици, неко од мјештана поставио је пањ како би упозорио возаче на опасност.
Рупа је, према ријечима мјештана, ту скоро двије године, а како санације нема, повремено је покушавају сами "закрпити" шљунком.
Међутим, њихов труд је узалудан, јер након сваке кише долази до изливања и проблема са канализацијом, па вода однесе и шљунак, пише "Бл портал".
Тако се проблем изнова враћа, док пањ сада служи као импровизовано упозорење возачима да успоре и заобиђу оштећење на путу.
Мјештани кажу да ће се, ваљда, након овог "рјешења" неко у Градској управи сјетити да да интервенише.
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