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Нови удес у Бањалуци, огромне гужве

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15.09.2026 13:29

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Удес код Кампуса у Бањалуци
Фото: Вибер

Огромне гужве формирале су се у насељу Борик у Бањалуци након новог удеса који се догодио послије подне.

Незгода се догодила код кружног тока у близини Кампуса, јављају возачи у групама за размјену информација у саобраћају.

За сада нема информација да ли је неко у овом удесу повријеђен.

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Такође нису познати ни сви детаљи о овој незгоди.

Возачима се савјетује да, колико је могуће, избјегавају ову дионицу како не би запели у гужви.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

удес

Бањалука

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