Нови удес у Бањалуци, огромне гужве

Аутор:АТВ редакција
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Огромне гужве формирале су се у насељу Борик у Бањалуци након новог удеса који се догодио послије подне.
Незгода се догодила код кружног тока у близини Кампуса, јављају возачи у групама за размјену информација у саобраћају.
За сада нема информација да ли је неко у овом удесу повријеђен.
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Такође нису познати ни сви детаљи о овој незгоди.
Возачима се савјетује да, колико је могуће, избјегавају ову дионицу како не би запели у гужви.
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