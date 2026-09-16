Влада уплатила средства: Олакшање за 190 породица

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске и Републички секретаријат за расељена лица и миграције су уплатили 46.950 марака у сврху регулисања алтернативног смјештаја за 190 породица за трећи квартал, односно за период од 1. јула до 30. септембра 2026. године.
Поменути смјештај се плаћа путем партиципације индивидуалног закупа који користи ова категорија становништва и зависи од броја чланова једног домаћинства. За једночлано и двочлано домаћинство партиципација износи 80,00 марака, за трочлано и четворочлано 85,00 марака и за петочлано и вишечлано 90,00 марака.
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Републички секретаријат за расељена лица и миграције у складу са годишњим и средњорочним плановима рада спроводи редовне активности које укључују и обезбјеђење свих видова алтернативног смјештаја за избјегла и расељена лица која још увијек немају трајно стамбено рјешење.
Индивидуални алтернативни смјештај је прелазно рјешење до њиховог трајног збрињавања. Број корисника се из године у годину смањује, али и даље постоји потреба за овом врстом збрињавања јер је по подацима којима располаже овај секретаријат остало још око 600 породица које немају ријешено ово важно питање.
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Секретаријат је већ покренуо иницијативу за наставком пројекта (ЦЕБ3) којим би били ријешени сви преостали корисници у складу са Законом о социјалном становању Републике Српске. Из тог разлога је упућена иницијатива према Европској инвестиционој банци, а у случају наставка пројекта Влада Републике Српске, Секретаријат и локалне заједнице у којима постоји потреба за овим збрињавањем су вољни да предузму све потребне радње како би се преосталим породицама обезбиједио стални кров над главом.
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