Logo

Влада уплатила средства: Олакшање за 190 породица

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 11:13

Коментари:

1
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Влада Републике Српске и Републички секретаријат за расељена лица и миграције су уплатили 46.950 марака у сврху регулисања алтернативног смјештаја за 190 породица за трећи квартал, односно за период од 1. јула до 30. септембра 2026. године.

Поменути смјештај се плаћа путем партиципације индивидуалног закупа који користи ова категорија становништва и зависи од броја чланова једног домаћинства. За једночлано и двочлано домаћинство партиципација износи 80,00 марака, за трочлано и четворочлано 85,00 марака и за петочлано и вишечлано 90,00 марака.

Пањем закрпили рупу

Бања Лука

Мјештани бањалучког насеља пањем закрпили рупу

Републички секретаријат за расељена лица и миграције у складу са годишњим и средњорочним плановима рада спроводи редовне активности које укључују и обезбјеђење свих видова алтернативног смјештаја за избјегла и расељена лица која још увијек немају трајно стамбено рјешење.

Индивидуални алтернативни смјештај је прелазно рјешење до њиховог трајног збрињавања. Број корисника се из године у годину смањује, али и даље постоји потреба за овом врстом збрињавања јер је по подацима којима располаже овај секретаријат остало још око 600 породица које немају ријешено ово важно питање.

Краљ хљеба с вјереницом

Сцена

Краљ хлеба прави свадбу за памћење!

Секретаријат је већ покренуо иницијативу за наставком пројекта (ЦЕБ3) којим би били ријешени сви преостали корисници у складу са Законом о социјалном становању Републике Српске. Из тог разлога је упућена иницијатива према Европској инвестиционој банци, а у случају наставка пројекта Влада Републике Српске, Секретаријат и локалне заједнице у којима постоји потреба за овим збрињавањем су вољни да предузму све потребне радње како би се преосталим породицама обезбиједио стални кров над главом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Алтернативни смјештај

Коментари (1)

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Увијек уз народ, увијек уз Српску

1 ч

2
Премијер Републике Српске Саво Минић са пензионерима

Република Српска

Минић са војним пензионерима: Разговарали о сигурној будућности Српске

1 ч

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за

Република Српска

Цвијановић: Ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа

1 ч

2
Додик: Док ајатолаха жале они који су ратовали против Срба, Српска уз Израел и Трампа

Република Српска

Додик: Док ајатолаха жале они који су ратовали против Срба, Српска уз Израел и Трампа

2 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

12

22

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

12

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

12

12

Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

12

09

ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима