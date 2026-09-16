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Минић са војним пензионерима: Разговарали о сигурној будућности Српске

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16.09.2026 10:52

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Премијер Републике Српске Саво Минић са пензионерима
Фото: Screenshot/X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се јутрос са члановима Клуба војних пензионера у Бањалуци.

Поучан разговор са члановима Клуба војних пензионера у Бањалуци, људима који иза себе имају године службе, искуства и одрицања за народ и отаџбину, написао је Минић на друштвеној мрежи “Икс”.

Минић је рекао да је на састанку било ријечи о њиховом положају, али и о сигурној будућности Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Пензионери

Бања Лука

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