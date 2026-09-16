Минић са војним пензионерима: Разговарали о сигурној будућности Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се јутрос са члановима Клуба војних пензионера у Бањалуци.
Поучан разговор са члановима Клуба војних пензионера у Бањалуци, људима који иза себе имају године службе, искуства и одрицања за народ и отаџбину, написао је Минић на друштвеној мрежи “Икс”.
Минић је рекао да је на састанку било ријечи о њиховом положају, али и о сигурној будућности Српске.
Поучан разговор са члановима Клуба војних пензионера у Бањалуци, људима који иза себе имају године службе, искуства и одрицања за народ и отаџбину.— Саво Минић (@minic_savo) September 16, 2026
Разговарали смо о њиховом положају али и о сигурној будућности Српске. pic.twitter.com/gScDAnOiqF
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