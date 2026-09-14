Кисели купус је супернамирница, али има мане

Аутор:АТВ редакција
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Кисели купус је неизоставни састојак зимске трпезе у нашем поднебљу, од сарме и подварка, до салате од ове намирнице, са алевом паприком и бибером.
Кисели купус настаје ферментацијом купуса, без обзира на то да ли је претходно фино исечен или стављен у главици да се кисели уз присуство воде и соли.
У процесу ферментације делују разне бактерије млијечне киселине.
Кисели купус има карактеристичан кисео укус који долази од млијечне киселине добијене путем бактеријске ферментације природно присутног шећера у купусу.
За добијање киселог купуса потребна су само три састојка: купус, вода, со (од четири до шест одсто) и… вријеме (три до пет недјеља).
У Србији, односно на Балкану, најчешће се кисели купус припрема у главицама, а нешто ријеђе се прави рибанац. Када се у добро опране и очишћене главице од коријена сипа со, густо поређа у буре и налије водом, потребно је притиснути садржај неким предметом, на примјер каменом да би се купус киселио без присуства ваздуха. Ако је сланост већа, кисељење се успорава, а ако је слабија,
постоји шанса да се купус уквари. Најбољи услови за ферментацију су између 16 и 20 степени Целзијуса.
Енергетски гледано, кисели купус је нискокалорична намирница и садржи свега 18 кцал на 100 грама. Око 92 грама киселог купуса чини вода, док угљених хидрата има 4,3 грама (влакана 2,9 г, шећера 1,8 грама), протеина 0,9 грама и масти 0,14 грама.
Због процеса настанка, спада у слане намирнице, чак 660 мг соли на 100 грама киселог купуса, уз присуство гвожђа (1,5 мг) и наравно витамина Це, Ка и Бе6.
За кисели купус се везују многе користи по здравље: има висок садржај витамина Це и Ка, а сам процес кисељења повећава биолошку расположивост нутритивних састојака. Кисели купус је богат гвожђем, калцијумом и магнезијумом, а садржи и бакар, калијум и манган. Ова нискокалорична намирница је добар избор и у редукционим дијетама. Веома је добар извор дијеталних влакана и фолата. У свјежем стању због процеса ферментације садржи живе лактобациле и ензиме.
Здравље
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Кисели купус је добар за здравље цријева јер садржи влакна и пробиотске културе. У стара времена ова супернамирница је заштитила многе од недостатка витамина Це и болести попут скорбута.
Мућкањем расола у устима око 30 секунди неколико пута у току дана нестаће афта. Истраживања спроведена посљедњих година на киселом купусу потврђују да изотиоцијанати произведени у кисељењу купуса инхибирају раст ћелија рака. Између осталог, садржи и антиоксиданте лутеин и зеаксантин, оба важна за очување здравља очију.
Претјерана употреба киселог купуса, са друге стране, може довести до надимања и гасова због трисахаридне рафинозе, коју танко цријево не може да разложи.
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