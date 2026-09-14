Два ватрогасца повријеђена приликом гашења пожара

Аутор:АТВ редакција
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Два ватрогасца повријеђена су приликом гашења пожар у продајном центру у Каштел Сућурцу у општини Каштела.
У пожару, који је букнуо синоћ, опожарено је око 20 хектара шуме и ниског растиња, пренсое хрватски медији.
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Локализован је и пожар који је избио јуче у Севиду код Трогира. У једном тренутку ватра је запријетила кућама, али су ватрогасци успјели да је зауставе.
(Срна)
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