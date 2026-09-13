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Мило Ђукановић ужива уз усташку музику: Снимак се шири мрежама

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13.09.2026 21:13

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Мило Ђукановић уз усташку музику
Фото: Screenshot

Снимак бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића како се весели уз усташку музику изазвао је праву буру на друштвеним мрежама.

Наиме, на мрежама је освануо снимак Ђукановића како се у кругу блиских пријатеља весели уз усташку пјсму Мирослава Шкора "Суде ми".

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"укљански поглавник Мило Ђукановић релаксирано хајпује сам себе и своје бојовнике уз усташке пјесме о суђењу, за које су узгред црногорске власти потпуно неспособне да спроведу... Нажалост. Нека се спрда са вама кретени",тоји у објави поста који је на Инстаграму објавио налог "Историја Срба и Србије".

Иначе, Шкоро је ову пјесму својевремено изводио и са Марком Перковићем Томпсоном.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мило Ђукановић

Црна Гора

Усташе

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Мило Ђукановић ужива уз усташку музику: Снимак се шири мрежама

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