Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Радованци код Пожеге данас, 13. септембра, пронађено је тијело млађег мушкарца, а једна особа која се доводи у везу с догађајем налази се под надзором полиције.
Полицијска управа пожешко-славонска саопштила је да је дојаву о догађају примила око 9.53 часова.
Према незваничним информацијама, мушкарац је убијен оштрим предметом, преноси Индекс.
Како наводи локални 034портал, у Радованцима је дошло до сукоба двојице мушкараца који су били пријатељи. Обојица су, према тим информацијама, одраније позната полицији.
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Ријеч је о млађим мушкарцима, а полиција за сада није објавила више детаља о околностима догађаја.
На мјесту догађаја полиција обавља увиђај, након чега ће бити настављено криминалистичко истраживање како би се утврдиле све околности смрти мушкарца.
Више информација очекује се током дана.
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