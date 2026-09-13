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Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

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13.09.2026 12:31

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Хрватска полиција
Фото: pexels/Anton Kudryashov

У мјесту Радованци код Пожеге данас, 13. септембра, пронађено је тијело млађег мушкарца, а једна особа која се доводи у везу с догађајем налази се под надзором полиције.

Полицијска управа пожешко-славонска саопштила је да је дојаву о догађају примила око 9.53 часова.

Према незваничним информацијама, мушкарац је убијен оштрим предметом, преноси Индекс.

Сукоб двојице мушкараца

Како наводи локални 034портал, у Радованцима је дошло до сукоба двојице мушкараца који су били пријатељи. Обојица су, према тим информацијама, одраније позната полицији.

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Ријеч је о млађим мушкарцима, а полиција за сада није објавила више детаља о околностима догађаја.

Полиција утврђује све околности

На мјесту догађаја полиција обавља увиђај, након чега ће бити настављено криминалистичко истраживање како би се утврдиле све околности смрти мушкарца.

Више информација очекује се током дана.

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Тагови :

Убиство

Хрватска

Сукоб

пронађено тијело

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Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

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