Logo

Завршена војна вјежба "Победник 2026": Приказано најсавременије наоружање Војске Србије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 13:09

Коментари:

0
На привременом полигону "Пештер" у близини села Буђево, у општини Сјеница, завршна фаза здружене тактичке вјежбе са бојевим гађањима "Победник 2026".
Фото: TANJUG/ RADE PRELIĆ

На војном полигону Пештер завршена је здружена тактичка војна вјежба са бојевим гађањем "Победник 2026" на којој је, уз учешће више од 2.000 припадника Војске Србије, приказано најсавременије наоружање и оспособљеност припадника војске за ефикасно заједничко дјеловање у кратком року.

Вјежби су присуствовали предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Милорад Додик, премијери Србије и Републике Српске Ђуро Мацут и Саво Минић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић, те министри у Влади Србије.

На вјежби је представљено више од 500 различитих борбених и неборбених средстава, међу којима нова и модернизована средства којима је опремљена Војска Србије, а премијерно су представљена два савремена вишецјевна лансера ракета "пулс" домета до 300 километара и самоходни вишецјевни лансер ракета "вампир", који може да испали 40 ракета за мање од два минута.

Војна вјежба "Победник 2026"
Војна вјежба "Победник 2026"
FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Приказано је дјеловање војних специјалаца у садејству са роботизованим псима - рободоговима, дејство дронова и беспосадних наоружаних платформи, као и једног од најнапреднијих мобилних противракетних система кратког домета, кинески систем "ХQ-17", те домаћи ПВО систем "Пасарс".

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао војницима: Србија и српски народ могу бити задовољни

Рободогови су обезбјеђивали простора за упадање специјалних тимова, као и од поновног упада непријатеља, а на себи су имали постављене митраљезе и зоље.

Такође су приказани савремени осматрачки радари који ће контролисати ваздушни простор и прилазе државној територији од 300 до 400 километара.

Војна вјежба "Победник 2026"
Војна вјежба "Победник 2026"
FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

У вјежби су учествовали и модернизовани авиони "миг-29см" и "Орао", транспортни авиони и хеликоптери у употреби у Војсци Србије, а припадници 63. падобранске бригаде извели су ваздушни десант.

Представљени су модернизовани тенкови М-84, борбена возила пјешадије, БТР-ове, као и пјешадијске јединице опремљене домаћим оклопним возилима "Лазар" и "Милош", а специјалне и извиђачке јединице користиле су возила као што су БРДМ и Хамер, уз богату палету стрељачког и снајперског наоружања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

"Победник 2026"

Србија

Војска Србије

Коментари (0)

Више из рубрике

Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Србија

Син некадашњег шефа београдског подземља упуцао држављанина БиХ?

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Пуцњава у Земуну: Рањен држављанин БиХ

3 ч

0
Тијана Лаловић

Србија

Ово је Тијана која је донијела змију са камповања: Пробудио ме притисак на врату

21 ч

0
Полиција Србија

Србија

Познато гдје је смјештен дјечак (10) којем је отац наредио да упуца мушкарца

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Богатство које сви бацамо: У отпаду се крију метали вриједни милијарде долара

13

09

Завршена војна вјежба "Победник 2026": Приказано најсавременије наоружање Војске Србије

12

57

Додик честитао војницима: Србија и српски народ могу бити задовољни

12

46

Каран: Српски народ се током цијеле своје историје борио за слободу

12

31

Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима