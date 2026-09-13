Завршена војна вјежба "Победник 2026": Приказано најсавременије наоружање Војске Србије

Аутор:АТВ редакција
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На војном полигону Пештер завршена је здружена тактичка војна вјежба са бојевим гађањем "Победник 2026" на којој је, уз учешће више од 2.000 припадника Војске Србије, приказано најсавременије наоружање и оспособљеност припадника војске за ефикасно заједничко дјеловање у кратком року.
Вјежби су присуствовали предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Милорад Додик, премијери Србије и Републике Српске Ђуро Мацут и Саво Минић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић, те министри у Влади Србије.
На вјежби је представљено више од 500 различитих борбених и неборбених средстава, међу којима нова и модернизована средства којима је опремљена Војска Србије, а премијерно су представљена два савремена вишецјевна лансера ракета "пулс" домета до 300 километара и самоходни вишецјевни лансер ракета "вампир", који може да испали 40 ракета за мање од два минута.
Приказано је дјеловање војних специјалаца у садејству са роботизованим псима - рободоговима, дејство дронова и беспосадних наоружаних платформи, као и једног од најнапреднијих мобилних противракетних система кратког домета, кинески систем "ХQ-17", те домаћи ПВО систем "Пасарс".
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Рободогови су обезбјеђивали простора за упадање специјалних тимова, као и од поновног упада непријатеља, а на себи су имали постављене митраљезе и зоље.
Такође су приказани савремени осматрачки радари који ће контролисати ваздушни простор и прилазе државној територији од 300 до 400 километара.
У вјежби су учествовали и модернизовани авиони "миг-29см" и "Орао", транспортни авиони и хеликоптери у употреби у Војсци Србије, а припадници 63. падобранске бригаде извели су ваздушни десант.
Представљени су модернизовани тенкови М-84, борбена возила пјешадије, БТР-ове, као и пјешадијске јединице опремљене домаћим оклопним возилима "Лазар" и "Милош", а специјалне и извиђачке јединице користиле су возила као што су БРДМ и Хамер, уз богату палету стрељачког и снајперског наоружања.
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