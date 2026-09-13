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Син некадашњег шефа београдског подземља упуцао држављанина БиХ?

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13.09.2026 11:10

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Пуцњава у Земуну, у којој је тешко рањен 46-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, добила је нови обрт након што се полицији телефоном јавио Петар Гузијан (39), син некадашњег шефа београдског подземља Јована Гузијана Цунера, и рекао да је управо он испалио хитац.

Према информацијама Телеграфа, Гузијан је полицији потврдио да је из ватреног оружја погодио свог познаника Бранка Б. у пред‌јелу груди, али је тврдио да се све догодило случајно.

Упркос томе што се јавио полицији и потврдио учешће у догађају, до закључења текста овог портала није било потврђено да се Гузијан и физички предао полицији. Полиција наставља рад на његовом лоцирању и утврђивању свих околности пуцњаве.

Бранко Б. је након рањавања превезен у КБЦ Земун, гд‌је је оперисан. Према досадашњим информацијама, његово стање је стабилно.

Ко је Петар Гузијан

Петар Гузијан је син Јована Гузијана Цунера, који је током деведесетих година важио за једног од утицајнијих људи београдског подземља. Гузијан старији убијен је 5. октобра 2002. године у Београду.

Име његовог сина Петра и раније се појављивало у извјештајима црне хронике.

Гузијан је 2020. године правоснажно осуђен на двије и по године затвора због неовлашћеног ношења оружја. У истом случају био је оптужен и за изазивање опште опасности због пуцњаве из аутомобила у покрету на Драгана Миладиновића Гагеца, некадашњег припадника земунског клана, али је за то д‌јело ослобођен.

Полиција Србија

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Пуцњава у Земуну: Рањен држављанин БиХ

У том догађају из 2018. године пуцано је у правцу Миладиновића, али он није повријеђен. Гузијан је тада био осумњичен да је био на мјесту сувозача у аутомобилу из којег је пуцано.

Сачекуша земунског клана

Јован Гузијан Цунер био је једна од познатијих фигура београдског подземља током деведесетих. Убијен је у сачекуши у октобру 2002. године, а за његово убиство правоснажно су осуђени припадници земунског клана.

Његово име годинама се појављује у текстовима о обрачунима београдског подземља, док је његов син Петар и раније био предмет полицијских и судских поступака.

Полиција наставља истрагу, а тачне околности под којима је дошло до употребе ватреног оружја требало би да буду утврђене током поступка.

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Тагови :

Пуцњава

Земун

Држављанин БиХ

Петар Гузијан

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