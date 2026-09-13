Теодора Џехверовић купила луксузан стан од 400.000 евра, издала га пјевачици

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Теодора Џехверовић у новембру 2025. године купила је стан у Београду на води, који јој служи као инвестиција за издавање.
Како медији наводе, вриједност некретнине је 400.000 евра, а стан се налази на 21. спрату. У гаражи пјевачица посједује и два паркинг мјеста.
Сада је за Блиц пјевачица Теодора Билановић открила да је подстанарка управо у стану Теодоре Џехверовић.
"Претходни стан у ком сам живјела је био прелијеп, тераса је била дивна и једва сам чекала лијепо вријеме да на њој одмарам и угостим пријатеље. Међутим, доселиле су се лоше комшије изнад мене и нисмо никако могли да нађемо заједнички језик, проблеми су били свакодневни. Чак су ми улазили и на терасу – не знам да ли комшије или неко други.
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Пошто живим сама, било ме је неописиво страх да видим некога како ми сједи на тераси или пуши. Ноћу сам стално слушала гласове, држала спуштене ролетне и била на вези са полицијом и комуналном. Иако је ограда била висока, не знам ни сама како су улазили.
Била сам у константном страху. Зато сам одлучила да се преселим на високи спрат – изабрала сам претпоследњи у згради која има 24 сата рецепцију и обезбјеђење. Сигурност ми је на првом месту", казала је Билановићева.
До новог дома дошла је сасвим спонтано, захваљујући заједничком фризеру ње и Теодоре Џехверовић.
"Тражила сам стан са цјелодневном рецепцијом, али они брзо оду. Док сам сједјела код фризера са пола косе на глави, жалила сам се како не могу да нађем стан. Он ми је рекао: 'Сачекај секунд', окренуо телефон и вратио се рекавши да ми је нашао стан код Теодоре Џехверовић! Спојио нас је, а Теодора и ја смо се договориле буквално за пет минута. Она је одличан станодавац, дивно је средила стан, супер се разумијемо. Чак су ми она и њена мама донијеле воће када сам изашла из болнице, баш смо се лијепо дружиле. Не испијам кафе са Ђанијем и Вики Миљковић, нисмо још стигли до заједничких кафа. Следећи корак је куповина мог сопственог стана – Теодора и ја смо се договориле да из њеног стана пређем право у свој, на истој локацији и обавезно са рецепцијом", изјавила је она.
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