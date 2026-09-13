Цвијановић: Захвалност свима који чувају вриједност и традицију српског борца

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас у Бањалуци да је обиљежавање крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" прилика да се изрази захвалност свим припадницима српског народа који обављају послове у систему одбране.
"Република Српска је увијек рачунала и увијек ће рачунати на њих. Посебна захвалност свима онима који у оквиру Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука свим силама настоје и успијевају врло ефикасно, да чувају оно што су вриједности и традиција нашег српског борца", поручила је Цвијановићева.
Према њеним ријечима, својим преданим радом, припадници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука одају признање свим борцима Војске Републике Српске који су нам даровали слободу коју данас живимо.
"Кад говоримо о слободи, онда не можемо да се не сјетимо свих оних који су пали за ту слободу, не можемо да се не сјетимо свих оних који су невино пострадали и у Другом свјетском рату, које данас прослављамо", рекла је Цвијановићева новинарима.
Она је изразила задовољство због данашњег молитвеног окупљања у војној капели Светих новомученика јасеновачких, истичући да су јасеновачке жртве терет човјечанства.
Република Српска
Обиљежена крсна слава Православне војне капеле у Касарни "Козара"; Присуствовали Каран и Цвијановић
"Они су убијани на бруталан начин, да би били девастирани као народ. Али, чињеница да смо ми данас овдје и да живимо своју слободу показује да смо успјели да опстанемо као народ", навела је Цвијановићева.
Цвијановићева је нагласила да ће српски народ чувати своје институције, јер су гаранција опстанка.
"Оне су гаранција опстанка Републике Српске, а Република Српска је сигурна кућа за све нас", рекла је Цвијановићева.
Честитајући данашњу крсну славу, Цвијановићева је рекла да је ово прилика да се окупе представници Републике Српске који учествују у систему одбране, представници институција Српске и Српске православне цркве.
"Ово је прилика да се окупимо, покажемо да смо људи Републике Српске, да смо људи који припадамо једном народу, да смо људи који желимо да чувамо своју слободу, своју традицију, идентитет и све оно што је важно за опстанак једног народа", додала је Цвијановићева.
(СРНА)
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