Додик честитао војницима: Србија и српски народ могу бити задовољни

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик изјавио је данас на војном полигону Пештер код Сјенице да Војска Србије из године у годину показује побољшање свих елемената борбене спремности.
"У Србији је евидентан општи напредак, прије свега економски, што је омогућило да се Војска Србије модернизује, јача и буде гарант сигурности и одбране Србије и српског народа", истакао је Додик након завршетка здружене војне вјежбе са бојевим гађањем "Победник 2026".
Додик је честитао Војсци Србије на приказаној импресивној моћи, те навео да српски народ, поготово Србија, може бити задовољна чињеницом да је овај аспект развоја одбране српског народа и српске државе апсолутно на највишем могућем нивоу.
Република Српска
Каран: Српски народ се током цијеле своје историје борио за слободу
У војној вјежби "Победник 2026" учествовало је око 2.000 припадника јединица Копнене војске Србије, РВ и ПВО и специјалне и војнополицијске снаге Војске Србије, као и више од 500 различитих борбених и неборбених средстава.
Вјежби су присуствовали предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, предсједник Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, министар одбране Србије Братислав Гашић, начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић.
На вјежби су представљен велики број нових и модернизованих средстава којима је опремљена Војска Србије, а премијерно ће бити представљена и два савремена вишецјевна лансера ракета "вампир" и "пулс", као и специјалци са роботизованим псима.
Циљ вјежбе био је приказ спремности припадника Војске да ефикасно користе новоуведене и модернизоване борбене системе, као и оспособљености за заједничко дјеловање и садејство свих припадника Војске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
35 мин0
Република Српска
55 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
13
21
13
09
12
57
12
46
12
31
Тренутно на програму