Обиљежена крсна слава Православне војне капеле у Касарни "Козара"; Присуствовали Каран и Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран присуствовао је данас обиљежавању крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" у Бањалуци.
Обиљежавању је присуствовала и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић. Присуствовао је и замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
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