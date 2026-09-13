Logo

Обиљежена крсна слава Православне војне капеле у Касарни "Козара"; Присуствовали Каран и Цвијановић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 12:21

Коментари:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран присуствововао је данас обиљежавању крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" у Бањалуци.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник Републике Српске Синиша Каран присуствовао је данас обиљежавању крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" у Бањалуци.

Обиљежавању је присуствовала и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић. Присуствовао је и замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.

Победник 2026

Република Српска

Почела здружена војна вјежба на Пештеру; Званичици Српске на "Победнику 2026."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Касарна Козара

Жељка Цвијановић

Синиша Каран

Крсна слава

Коментари (0)

Више из рубрике

На војном полигону Пештер почела је здружена војна вјежба са бојевим гађањем "Победник 2026" уз учешће око 2.000 припадника јединица Копнене војске Србије, РВ и ПВО и специјалне и војнополицијске снаге Војске Србије, као и више од 500 различитих борбених и неборбених средстава.

Република Српска

Почела здружена војна вјежба на Пештеру; Званичици Српске на "Победнику 2026."

1 ч

1
директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: Потписаним донацијама показујемо да Српска уважaва и цијени рад удружења

2 ч

0
Кампања Упознајте српско страдање у Риму

Република Српска

Кампања о српском страдању на насловницама италијанских и европских медија

2 ч

0
Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Влада је уз породицу у сваком важном тренутку живота када је помоћ најпотребнија

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Богатство које сви бацамо: У отпаду се крију метали вриједни милијарде долара

13

09

Завршена војна вјежба "Победник 2026": Приказано најсавременије наоружање Војске Србије

12

57

Додик честитао војницима: Србија и српски народ могу бити задовољни

12

46

Каран: Српски народ се током цијеле своје историје борио за слободу

12

31

Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима