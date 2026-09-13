Вишковић: Потписаним донацијама показујемо да Српска уважaва и цијени рад удружења

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић потписао је уговоре о додјели донација удружењима, организацијама, спортским клубовима и вјерским заједницама са подручја Требиња, Гацка, Љубиња, Билеће и Невесиња, који су аплицирали на јавни позив овог предузећа за додјелу средстава из остварене добити за 2025. годину.
Вишковић је истакао да су "Аутопутеви" стратешко предузеће од интереса за Републику Српску и да, као друштвено одговорна компанија, имају обавезу да подрже развој сваке локалне заједнице у Републици, како у изградњи путне инфраструктуре, тако и подршком активностима невладиног сектора.
Вишковић је изразио задовољство чињеницом да предузеће успјешно послује и остварује добит, те да је у прилици да подржи важне пројекте и активности од интереса за сваку локалну заједницу.
Република Српска
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На јавни позив за додјелу донација из добити остварене у 2025. години пријавило се више од 250 удружења из области спорта, културе, социјалне помоћи и хуманитарне дјелатности.
Новчану подршку добили су сви који су испунили услове прописане Законом о донацијама предузећа у јавном власништву и под јавном контролом у Републици Српској и Правилником о додјели донација, по јасно дефинисаним условима, критеријумима за избор и висини донираних средстава.
Потписивању уговора које је уприличено јуче у Требињу присуствовао је и градоначелник Требиња Мирко Ћурић, који је захвалио "Аутопутевима Републике Српске" за разумијевање и подршку организацијама и удружењима са подручја Херцеговине, који се годинама труде да унаприједе квалитет живота свих грађана у својим локалним заједницама, преноси Срна.
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