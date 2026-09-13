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Додик Станивуковићу: Ако није могао да сретне неког бољег, паметнијег, није морао ни себе

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13.09.2026 09:53

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Ако није могао да сретне неког бољег, паметнијег, није морао ни себе, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик предсједнику Покрета Сигурна Српска Драшку Станивуковићу.

Додик је на Иксу подијелио видео Станивуковића у којем предсједник ПСС-а говори како сам себе среће на стубишту и поздравља се сам са собом.

"Овдје по ко зна који пут у мјесецу самог себе сретнем на стубишту, онај који је касно легао, то је један Драшко и онај који треба тако рано да устане. И ми се поздравимо, нас двојица се изљубимо и пожелимо један другом лаку ноћ, а овом првом срећан рад. И тако се нас двојица одлично слажемо, одлично радимо и подржавамо један другог", истакао је Станивуковић.

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Тагови :

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

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