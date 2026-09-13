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Ово воће чува срце: Стручњаци издвојили 10 најбољих врста

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13.09.2026 11:46

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Воће
Фото: pexels/Rachel Claire

Једите га сваки дан и увијек – једино воће за срце, које чува срце.

Здрава исхрана је један од најпростијих, а истовремено најмоћнијих начина да сачувамо здравље срца, одржимо његову добру функцију и смањимо ризик од кардиоваскуларних болести.

Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), правилна исхрана има велику улогу у превенцији озбиљних срчаних стања, као што су коронарна болест, аритмије, срчана слабост и инфаркт.

О здравој исхрани размишљамо често, али воће је онај дио који неријетко остане потцјењен. А поједине врсте воћа заправо могу значајно доприњети здрављу нашег срца. Америчко удружење за срце препоручује пажљив избор воћа, како бисмо тијелу обезбиједили важне хранљиве материје, попут влакана, витамина, минерала и антиоксиданаса, а истовремено контролисали унос шећера.

Зашто је редовно конзумирање воћа важно

Ту се крије и најчешћа замка. Воће за срце није лијек и ниједна врста не поправља јеловник у коме све остало иде наопако. Оно што се броји је редовност, а не једна чинија нарезаног воћа послије нед‌јеље дана пекарске хране. Кад се воће нађе на столу сваког дана, тијело добија влакна и антиоксидансе у малим, сталним дозама, а то је оно што срце умије да искористи. Ако имате хронично стање или већ пијете терапију за притисак, о количини се посавјетујте са својим љекаром.

Десет врста воћа које стручњаци издвајају

Стручњаци су издвојили 10 врста воћа које би требало редовно да конзумирамо ако желимо да очувамо здравље срца:

1. Бобичасто воће (боровнице, јагоде, малине)

2. Брескве

3. Лубеница

4. Грејпфрут

5. Јабуке

6. Авокадо

7. Поморанџе

8. Киви

9. Нар

10. Шљиве

Кад ово воће уведете у свакодневну исхрану, не само да ћете обогатити свој јеловник, већ ће и ваше срце добити оно што му је заиста потребно, природну заштиту, преноси Крстарица.

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Тагови :

Воће

стручњаци

Срце

здравље

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